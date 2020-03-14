Тётя Конора Макгрегора умерла от коронавируса. «Покойся с миром, Энн Мур»

Тётя ирландского бойца Конора Макгрегора умерла от коронавирусной инфекции. Спортсмен сообщил об этом на своей странице в Instagram 14 марта.

«Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя», — написал боец. Он также призвал всех следить за гигиеной, чтобы избежать заражения. О смерти маминой сестры Макгрегор узнал в Дублине, когда был на съемках.

В настоящее время, по данным ВОЗ, общее число зараженных по всему миру превысило 132 тысячи человек. Случаи инфицирования выявлены в 123 странах и территориях, при этом умерли от заболевания более 5 тысяч человек.