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14.03.2020 10:08
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Тётя Конора Макгрегора умерла от коронавируса. «Покойся с миром, Энн Мур»

Тётя ирландского бойца Конора Макгрегора умерла от коронавирусной инфекции. Спортсмен сообщил об этом на своей странице в Instagram 14 марта.

«Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя», — написал боец. Он также призвал всех следить за гигиеной, чтобы избежать заражения. О смерти маминой сестры Макгрегор узнал в Дублине, когда был на съемках.

В настоящее время, по данным ВОЗ, общее число зараженных по всему миру превысило 132 тысячи человек. Случаи инфицирования выявлены в 123 странах и территориях, при этом умерли от заболевания более 5 тысяч человек.

По оценке издания South China Morning Post, во всем мире заразились 141 467 человек, умерли 5 399 человек. Выздоровели около 72 тысяч пациентов.

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Комментарии (1)

guga
Не волнуйтесь дядя тетя уже там... а не с кем нибудь в кино!. Бугагага!
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