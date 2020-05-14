Глава ФНС: Первые 44 тысячи предпринимателей из пострадавших от COVID-2019 отраслей уже получили субсидии

Руководитель Федеральной налоговой службы рассказал о том, как обстоят дела с выплатами субсидий бизнесу, которые в середине апреля анонсировал президент.

«Вчера первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей выплаты на счета получили. Мы это видим по нашим учетным системам. Мало того, мы будем отправлять такие заявления ежедневно», — заявил 14 мая Даниил Егоров в эфире телеканала «Россия 24».



По его словам, чаще всего за субсидиями обращаются предприниматели из сфер грузоперевозок, торговли, туризма, косметологии и салонов красоты.

