Глава ФНС: Первые 44 тысячи предпринимателей из пострадавших от COVID-2019 отраслей уже получили субсидии
Руководитель Федеральной налоговой службы рассказал о том, как обстоят дела с выплатами субсидий бизнесу, которые в середине апреля анонсировал президент.
«Вчера первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей выплаты на счета получили. Мы это видим по нашим учетным системам. Мало того, мы будем отправлять такие заявления ежедневно», — заявил 14 мая Даниил Егоров в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, чаще всего за субсидиями обращаются предприниматели из сфер грузоперевозок, торговли, туризма, косметологии и салонов красоты.
Ранее Егоров заверил на совещании с премьером Михаилом Мишустиным, что выплаты субсидий бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника начнутся с 13 мая. Заявления от работодателей на такую помощь ведомство принимает с 1 мая. Правительство планирует выделить 81,1 миллиарда рублей на такие субсидии. В середине апреля президент Владимир Путин поручил оказать помощь предприятиям, которые сохранят не менее 90% от численности работников на 1 апреля из расчета 12 130 рублей на одного человека в месяц.