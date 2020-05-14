FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +11
73.58р79.78р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
14.05.2020 11:47
0
Печать

Глава ФНС: Первые 44 тысячи предпринимателей из пострадавших от COVID-2019 отраслей уже получили субсидии

Руководитель Федеральной налоговой службы рассказал о том, как обстоят дела с выплатами субсидий бизнесу, которые в середине апреля анонсировал президент.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

«Вчера первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей выплаты на счета получили. Мы это видим по нашим учетным системам. Мало того, мы будем отправлять такие заявления ежедневно», — заявил 14 мая Даниил Егоров в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, чаще всего за субсидиями обращаются предприниматели из сфер грузоперевозок, торговли, туризма, косметологии и салонов красоты.

Ранее Егоров заверил на совещании с премьером Михаилом Мишустиным, что выплаты субсидий бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника начнутся с 13 мая. Заявления от работодателей на такую помощь ведомство принимает с 1 мая. Правительство планирует выделить 81,1 миллиарда рублей на такие субсидии. В середине апреля президент Владимир Путин поручил оказать помощь предприятиям, которые сохранят не менее 90% от численности работников на 1 апреля из расчета 12 130 рублей на одного человека в месяц.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний