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14.05.2020 11:01
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Майский снег заставил петербуржцев остаться дома, но ненадолго. Индекс самоизоляции катится по наклонной

Индекс самоизоляции в Петербурге замедлил темпы падения. Утром 14 мая он снижался так же, как и днем ранее, и даже продержался час на одной отметке. Возможно, свою роль сыграла погода: день начался со снега, а дальше ожидаются дожди и порывистый ветер.

Динамика индекса самоизоляции в Петербурге утром 14 мая была такой:

  • 5:00 — 4,8 балла (13 мая было 4,7 балла)
  • 6:00 — 4,4 балла
  • 7:00 — 3,6 балла (13 мая — 3,7)
  • 8:00 — 2,9 балла
  • 9:00 — 2,4 балла
  • 10:00 — 2,4 балла (13 мая — 2,1)

Впрочем, уже в 10:10 он составил 2,3 балла, а к 10:30 снизился до 2,2. Накануне, впрочем, в 10 утра он был на грани двойки, и в 11 часов опустился до 1,9 балла. Среди 15 городов-миллионников Петербург по самоизоляции пока держится на втором месте после Москвы. В столице показатель на 10 утра составлял 2,6 балла и тоже спустя полчаса опустился на 0,1 — до 2,3 балла.

По итогам среды, 13 мая, индекс в Петербурге составил 2 балла. Это на 0,1 балла меньше, чем днем ранее и чем в прошлую среду, 6 мая. По среднему уровню самоизоляции Петербург занял 3-е место среди российских городов с населением более 1 миллиона человек. Лидером по-прежнему была Москва с показателем 2,5 балла, а самое низкое значение было зафиксировано в Новосибирске и Челябинске — 1,4 балла.

Скриншот из <a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=46.072147%2C56.759284&amp;z=4.2" target="_blank" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот из <a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=46.072147%2C56.759284&amp;z=4.2" target="_blank" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот из <a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=46.072147%2C56.759284&amp;z=4.2" target="_blank" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

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Комментарии (12)

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