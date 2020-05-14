Индекс самоизоляции в Петербурге замедлил темпы падения. Утром 14 мая он снижался так же, как и днем ранее, и даже продержался час на одной отметке. Возможно, свою роль сыграла погода: день начался со снега, а дальше ожидаются дожди и порывистый ветер.



Динамика индекса самоизоляции в Петербурге утром 14 мая была такой:

5:00 — 4,8 балла (13 мая было 4,7 балла)

6:00 — 4,4 балла

7:00 — 3,6 балла (13 мая — 3,7)

8:00 — 2,9 балла

9:00 — 2,4 балла

10:00 — 2,4 балла (13 мая — 2,1)

Впрочем, уже в 10:10 он составил 2,3 балла, а к 10:30 снизился до 2,2. Накануне, впрочем, в 10 утра он был на грани двойки, и в 11 часов опустился до 1,9 балла. Среди 15 городов-миллионников Петербург по самоизоляции пока держится на втором месте после Москвы. В столице показатель на 10 утра составлял 2,6 балла и тоже спустя полчаса опустился на 0,1 — до 2,3 балла.