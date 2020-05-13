В 11 часов, как и днем ранее, индекс опустился до 1,9 балла, в 12 дня было уже 1,8 — продолжительное время для Петербурга это был минимум. Однако к 13:00 показатель опустился до 1,7 балла.

В итоге, если в 12 часов дня Петербург делил второе место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов-миллионников с Нижним Новгородом и Ростовом-на-Дону, то час спустя опустился на третье, разделив его с Волгоградом. На первом месте по-прежнему Москва, там показатель пока держится выше двойки: на 10–11 утра — 2,5 балла, с 12 часов — 2,4 балла.

По итогам вторника, 12 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,1 балла (на 1,7 балла больше, чем в средний вторник до коронавируса). Неделей ранее, 5 мая, он составлял 2,9 балла, то есть за неделю показатель снизился на 0,8 балла. Впрочем, прошлый вторник был выходным днем в рамках первых майских праздников. В понедельник, 11 мая, который тоже был выходным, средний индекс тоже составлял 2,9 балла.

По среднему уровню самоизоляции 12 мая Петербург занял второе место среди городов-миллионников после Москвы (там было 2,5 балла). Самое низкое значение индекса зафиксировали в Новосибирске, Казани и Челябинске — 1,4 балла.