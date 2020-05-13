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13.05.2020 13:34
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Петербург поставил антирекорд по самоизоляции. Индекс в городе падает все быстрее

Индекс самоизоляции в Петербурге к часу дня 13 мая достиг нового антирекорда — 1,7 балла. Несмотря на сохранение коронавирусных ограничений, показатель падает все быстрее.

Утром 13 мая динамика была следующей:

  • 5:00 — 4,7 балла
  • 6:00 — 4,4 балла
  • 7:00 — 3,7 балла
  • 8:00 — 2,9 балла (12 мая — 3,4)
  • 9:00 — 2,4 балла (12 мая — 2,9)
  • 10:00 — 2,1 балла

В 11 часов, как и днем ранее, индекс опустился до 1,9 балла, в 12 дня было уже 1,8 — продолжительное время для Петербурга это был минимум. Однако к 13:00 показатель опустился до 1,7 балла.

В итоге, если в 12 часов дня Петербург делил второе место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов-миллионников с Нижним Новгородом и Ростовом-на-Дону, то час спустя опустился на третье, разделив его с Волгоградом. На первом месте по-прежнему Москва, там показатель пока держится выше двойки: на 10–11 утра — 2,5 балла, с 12 часов — 2,4 балла.

По итогам вторника, 12 мая, индекс самоизоляции в Петербурге составил 2,1 балла (на 1,7 балла больше, чем в средний вторник до коронавируса). Неделей ранее, 5 мая, он составлял 2,9 балла, то есть за неделю показатель снизился на 0,8 балла. Впрочем, прошлый вторник был выходным днем в рамках первых майских праздников. В понедельник, 11 мая, который тоже был выходным, средний индекс тоже составлял 2,9 балла.

По среднему уровню самоизоляции 12 мая Петербург занял второе место среди городов-миллионников после Москвы (там было 2,5 балла). Самое низкое значение индекса зафиксировали в Новосибирске, Казани и Челябинске — 1,4 балла.

Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=46.072147%2C56.759284&amp;z=4.2" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=46.072147%2C56.759284&amp;z=4.2" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот из&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation?ll=46.072147%2C56.759284&amp;z=4.2" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот из yandex.ru/maps/covid19/isolation

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Комментарии (25)

efela
Если дальше так пойдет, то среди пользователей Яндекса останется только администрация города.
Taktak
Полное отсутствие сознательности граждан. Надеюсь, что хотя бы все закупили по десять масок и двадцать пар перчаток. И выслали ещё по тысяче рублей в фонд помощи чиновникам, борющимися со страшной заразой на передовой.
Mozg
Какая может быть самоизоляция в рабочий день?
Всё ж закончилось 11.05!
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