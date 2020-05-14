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14.05.2020 08:25
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Утро в Петербурге началось с майского снега. По прогнозу — дожди и порывистый ветер

Утро в Петербурге началось с мокрого снега. При этом в течение дня ожидаются дожди и порывистый ветер, сообщает в социальной сети Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

"Фонтанка.ру"

«Метеорологические условия в Санкт-Петербурге сформирует периферия очередного циклона, центр которого выходит на север Кольского полуострова. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди», — рассказал синоптик в соцсети.

Фото: Илья Казаков
Фото: Илья Казаков

По его словам, столбики термометров в Петербурге покажут от +10 до +12 градусов, в Ленобласти — от +8 до +13. Скорость порывистого ветра в городе будет достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление слабо вырастет и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

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