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13.05.2020 19:15
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«Зенит» договорился с Семаком о двухлетнем контракте

Футбольный клуб «Зенит» договорился с главным тренером Сергеем Семаком о новом контракте. Как сообщает в среду, 13 мая, «Спорт-Экспресс», соглашение будет действовать два года.

Основные пукты договора уже согласованы. Ожидается, что контракт будет подписан после наступления ясности по поводу возобновления или прекращения текущего чемпионата, который был приостановлен из-за эпидемии коронавируса после 22-го тура.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. В первом же сезоне он привел петербургский клуб к чемпионству. После 22 туров сине-бело-голубые лидируют в таблице РПЛ с 50 очками. Ранее Семак говорил, что у него есть ряд вопросов к контракту, который ему предложил «Зенит».

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