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04.05.2020 18:38
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Семак: У меня есть вопросы по новому контракту с «Зенитом»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о том, как продвигаются переговоры по подписанию нового контракта с петербургской командой. В эфире телеканала «Матч ТВ» в понедельник, 4 мая, Семак заявил, что обсуждение находится в финальной стадии.

— Мы встретились до карантина с Александром Ивановичем (Медведевым, генеральным директором «Зенита». — Прим. ред.), — заявил Семак. — Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я впоследствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому все возможно. Пока контракт не подписан.

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством петербуржцы стали чемпионами РПЛ сезона-2018/19. После 22 туров текущего сезона сине-бело-голубые лидируют с 50 очками. Если чемпионат завершат досрочно, «Зенит», скорее всего, будет объявлен чемпионом.

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Комментарии (4)

немасвак
Семан Зенитовский тренер, и уходить ему никуда не надо! придёт очередной "макароник" и опЯть кранты...
Wert
Надеюсь....
DallacS
Нет, пожалуйста нет. Уйди из Зенита и не мучай команду и город. Уфа и Ахмат это твой уровень.
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