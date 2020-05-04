Семак: У меня есть вопросы по новому контракту с «Зенитом»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о том, как продвигаются переговоры по подписанию нового контракта с петербургской командой. В эфире телеканала «Матч ТВ» в понедельник, 4 мая, Семак заявил, что обсуждение находится в финальной стадии.

— Мы встретились до карантина с Александром Ивановичем (Медведевым, генеральным директором «Зенита». — Прим. ред.), — заявил Семак. — Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я впоследствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому все возможно. Пока контракт не подписан.