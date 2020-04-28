Сезон начнут в конце июня или досрочно объявят «Зенит» чемпионом. О чем договорились РПЛ и РФС

Российская премьер-лига рассматривает как вариант с продолжением сезона, так и с его завершением. Как показывает пример Нидерландов, где сезон объявили несостоявшимся, лучше, все-таки попытаться доиграть, чтобы не было обиженных.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Чемпионат России по футболу хотят все-таки доиграть, хотя не все руководители клубов с этим согласны. В Европе есть разные примеры. В основном национальные лиги, следуя рекомендации УЕФА, настроены закончить сезон, но есть и такие примеры, где страх перед коронавирусом оказался сильнее.

Чемпионат Бельгии стал первым в Европе, который объявил о досрочном завершении сезона. Такое решение приняло руководство высшей лиги страны с учетом рекомендаций местного вирусолога Ван Раста и правительства. В заявлении, опубликованном на официальном сайте, было указанно, что «возобновление соревнования никоим образом не перевесит риски для здоровья игроков, сотрудников и всех, кто участвует в организации чемпионата и необходимого поддержания порядка».



«Даже если теоретически игры без зрителей могут быть возможны, следует избегать дополнительного давления, которое они оказывают на службы здравоохранения и порядка. Более того, решения местных властей угрожают сделать совместный ход игровых дней невозможным», - заявили в пресс-службе чемпионата Бельгии.

Чемпионом был объявлен лидирующий «Брюгге», серебряные медали и право на выступление в отборочном этапе Лиги чемпионов получил «Гент», который шёл вторым на момент приостановки чемпионата. Команд, вылетевших в низший дивизион, не будет.

На тот момент это было беспрецедентное решение особенно с учетом того, что УЕФА уже до этого рекомендовал всем лигам сделать все возможное для завершения сезона. Кроме того, Бельгия – не самая пострадавшая от коронавируса страна, хотя если исходить из количества жителей ситуация там тревожная. Но в Италии и в Испании, где не лучше, до сих пор не спешат с подобными решениями.

После этого президент УЕФА Александер Чеферин уже лично выступил с обращением к европейским лигам, где подверг критике решение бельгийцев.



«Мы уверены, что футбол возобновится в ближайшие месяцы – в соответствии с условиями, продиктованными местными властями. Поэтому считаем преждевременным и неоправданным любое решение о прекращении турниров на данном этапе», - подчеркнул он, добавив, что инициатива бельгийцев может стоить им участия в еврокубках.

Бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов, сейчас возглавляющий «Урал», в эфире «Матч ТВ» заявил, что по пути бельгийцев пойдут и все остальные.

«Мое мнение – по пути бельгийцев скоро пойдут многие федерации. Надо принимать решение самим», – сказал Парфенов.

Одно время казалось, что Бельгия так и останется единственным подобным примером. Тем более, что постепенно европейские лиги стали объявлять о скором возобновлении сезона. С такими заявлениями выступили в Германии (ориентировочная дата начала – 9 мая), Польши (29 мая), Англии (8 июня), Испании (29 мая) и даже Италии (31 мая). В большинстве случаев начинать планируется без зрителей. В Англии из-за этого думают над бесплатным доступом к трансляциям матчей.



Тем удивительнее стало решение чемпионата Нидерландов последовать примеру Бельгии и досрочно завершить сезон. Правда, в их случае, имеется уважительная причина с которой согласны даже в УЕФА – решение правительства о приостановке всех спортивных мероприятий до 1 сентября. С учетом рекомендаций самого УЕФА о том, что сезон должен быть доигран до конца августа, решение голландцев выглядит максимально логичным. Но, в отличии от Бельгии, здесь появились недовольные уже внутри страны.

Дело в том, что руководство чемпионата Нидерландов признало сезон не состоявшимся без определения чемпиона. Ситуация в таблице сложная по сравнению с той же Бельгией, где отрыв «Брюгге» от второго места составлял 15 очков. В Нидерландах у «Аякса» и «АЗ» одинаковое количество очков, но выше находится «Аякс» по дополнительным показателям. В то же время в очных встречах «АЗ» обыграл конкурента оба раза по ходу чемпионата. «АЗ» уже выступил с заявлением, что не согласен с распределением мест: хотя чемпион и не был объявлен, но лига распределила исходя их текущего положения участников еврокубков. Так «Аякс» начнет сразу с группового этапа, а «АЗ» придется пробиваться туда через отборочный раунд.



Также оказался обижен «Утрехт», идущий на шестой строчке и отстающий на три очка от пятого места – важного для участия в Лиге Европы. Проблема в том, что «Утрехт» сыграл на один матч меньше, чем идущий пятым «Виллем II». Кроме того, «Утрехт» вышел в финал Кубка Нидерландов, где должен был сыграть с «Фейеноордом». Тем не менее право на участие в Лиге Европы было предоставлено «Фейеноорду» без объяснения причин.

««Утрехт» убежден, что клуб имеет право на участие в еврокубках из-за выхода в финал кубка и из-за положения в таблице чемпионата», – говорится в официальном заявлении клуба, собравшемся идти за правдой в суд.

В России с самого начала планировалось доиграть сезон. Вскоре после приостановки чемпионата Российской премьер-лиги говорилось о промежутке между 15 июня и 15 июлем. В понедельник, 27 апреля, РПЛ сделала уточнение. В заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги, говорится только о трех сценариях.

Согласно первому из них, чемпионат будет продолжен 21 июня. Первые два тура команды будут проходить в недельном цикле, чтобы снизить нагрузку на футболистов. Оставшиеся пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний — вновь в недельном цикле.



Согласно второму варианту, турнир возобновится 28 июня с недельным циклом в начале и проведением оставшихся семи туров с матчами в середине недели. Оба варианта сверстаны с учетом возможной доигровки Кубка России, решение по которому будет принимать РФС.

При этом, скорее всего, матчи пройдут без зрителей. Также существует несколько вариантов обмена клубами между РПЛ и ФНЛ. Если РПЛ сезона-2019/2020 будет доиграна до конца, то по итогам сезона лигу покинут два клуба без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. При этом они должны будут соответствовать критериям лицензирования.

Третий сценарий – самый пессимистичный, при котором сезон так и не удастся доиграть. Если эпидемиологическая обстановка в регионах не позволит доиграть сезон, то к шестнадцати клубам РПЛ на один розыгрыш добавятся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Они также должны будут соответствовать критериям лицензирования. Из-за плотности календаря сезон 2020/2021 пройдёт без кубковых матчей, и по его итогам лига вернется к формату с шестнадцатью клубами. При этом чемпионом станет «Зенит» как команда, занимающая первое место на момент завершения сезона, что уже подтвердил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

