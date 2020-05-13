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13.05.2020 14:26
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Депутаты предложили обеспечить россиянам возможность голосовать на выборах и референдумах дистанционно. И даже по почте

В Госдуму внесена поправка, которая предусматривает процесс голосования без посещения избирательных участков. Референдума по Конституции она не касается.

Об этом 13 мая рассказал РИА Новости один из авторов поправки, депутат-единоросс Дмитрий Вяткин. По его словам, речь идет о всех уровнях выборов, от президентских до муниципальных, а также о референдумах. Текст включен в законопроект, который касается совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов. Во втором чтении, вместе с новой поправкой, депутаты должны рассмотреть его сегодня, 13 мая.

Согласно тексту проекта ко второму чтению, дистанционное электронное голосование — голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Само это ПО не конкретизируется. Кроме того, голосовать, в случае принятия законопроекта, можно будет и по почте.

Законопроект, как сообщалось ранее, предусматривает сбор подписей избирателей для выдвижения на выборах кандидатов удаленно, с помощью единого портала госуслуг. Сейчас в нем уточняется, что таких подписей не должно быть больше половины — остальные все равно придется собирать лично.

Законопроект также предполагает, что избиркомы должны утвердить некий образец заполнения подписного листа. В случае, если образцу принесенный комиссии документ соответствует, но в нем есть неточности в наименовании должности кандидата, названии органа госвласти или субъекта РФ, это «не может служить основанием для признания подписей избирателей, участников референдума недействительными».

Комментируя поправку о дистанционных выборах, Вяткин отметил, что голосования по поправкам в Конституцию она не касается.

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Комментарии (19)

260657101
Лучше через пульт телевизора.
260642921
Скоро тролли начнут выбирать нам депутатов и президентов? Ну, логичный ход.
hmjo
Это какой Мурашко? Спекулянт Сан Саныч, которого играл Пуговкин?
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