Кандидаты смогут собирать подписи для участия в выборах по «удаленке»

Кандидаты смогут собирать подписи избирателей для выдвижения на выборах удаленно, с помощью единого портала госуслуг. Соответствующий законопроект Госдума 14 апреля приняла в первом чтении. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.
Сбор подписей для выдвижения в качестве кандидата на выборах или назначения референдума, как предполагает законопроект, будет проходить через единый портал государственных и муниципальных услуг. Инициатива ограничивает возможность собирать подписи — не более 50% от минимально необходимого.
Комиссиям, которые отвечают за организацию конкретных выборов или референдума, необходимо будет установить образец подписного листа. А избиратель или участник голосования должен будет собственноручно заполнить в нем свои ФИО.