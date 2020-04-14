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14.04.2020 15:40
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Кандидаты смогут собирать подписи для участия в выборах по «удаленке»

Кандидаты смогут собирать подписи избирателей для выдвижения на выборах удаленно, с помощью единого портала госуслуг. Соответствующий законопроект Госдума 14 апреля приняла в первом чтении. Трансляция заседания ведется на сайте парламента.

Сбор подписей для выдвижения в качестве кандидата на выборах или назначения референдума, как предполагает законопроект, будет проходить через единый портал государственных и муниципальных услуг. Инициатива ограничивает возможность собирать подписи — не более 50% от минимально необходимого.

Комиссиям, которые отвечают за организацию конкретных выборов или референдума, необходимо будет установить образец подписного листа. А избиратель или участник голосования должен будет собственноручно заполнить в нем свои ФИО.

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