Адвокат: Следствие отказывается переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян, которых подозревают в убийстве отца
Следствие отказалось переквалифицировать обвинение сестрам Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян с убийства на самооборону. Об этом «МБХ Медиа» 13 мая сообщил адвокат Алексей Липцер.
«Сейчас они нас ознакомят с материалами дела и направят дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Будет все то же самое, что и до этого. В принципе в этом (отказе в переквалификации. — Прим. ред.) для нас нет ничего необычного», — подчеркнул Липцер.
Напомним, ранее адвокат сообщал, что Генпрокуратура потребовала изменить обвинение с убийства (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) на самооборону (ст. 37 УК).
3 декабря Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, находясь в квартире и испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также в голову, шею. От полученных травм мужчина скончался. Как уточнили в СКР, другие мотивы преступления в ходе следствия исследовались, однако своего подтверждения не нашли. Адвокат родственников погибшего заявлял, что сестры Хачатурян могли убить своего отца Михаила из-за денег. Сами сестры обвиняли отца в систематических издевательствах и изнасиловании.