Адвокат: Следствие отказывается переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян, которых подозревают в убийстве отца

Следствие отказалось переквалифицировать обвинение сестрам Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян с убийства на самооборону. Об этом «МБХ Медиа» 13 мая сообщил адвокат Алексей Липцер.



«Сейчас они нас ознакомят с материалами дела и направят дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Будет все то же самое, что и до этого. В принципе в этом (отказе в переквалификации. — Прим. ред.) для нас нет ничего необычного», — подчеркнул Липцер.



Напомним, ранее адвокат сообщал, что Генпрокуратура потребовала изменить обвинение с убийства (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) на самооборону (ст. 37 УК).