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13.05.2020 13:03
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Адвокат: Следствие отказывается переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян, которых подозревают в убийстве отца

Следствие отказалось переквалифицировать обвинение сестрам Марии, Ангелине и Крестине Хачатурян с убийства на самооборону. Об этом «МБХ Медиа» 13 мая сообщил адвокат Алексей Липцер.

«Сейчас они нас ознакомят с материалами дела и направят дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Будет все то же самое, что и до этого. В принципе в этом (отказе в переквалификации. — Прим. ред.) для нас нет ничего необычного», — подчеркнул Липцер.

Напомним, ранее адвокат сообщал, что Генпрокуратура потребовала изменить обвинение с убийства (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК) на самооборону (ст. 37 УК).

3 декабря Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, находясь в квартире и испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также в голову, шею. От полученных травм мужчина скончался. Как уточнили в СКР, другие мотивы преступления в ходе следствия исследовались, однако своего подтверждения не нашли. Адвокат родственников погибшего заявлял, что сестры Хачатурян могли убить своего отца Михаила из-за денег. Сами сестры обвиняли отца в систематических издевательствах и изнасиловании.

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Комментарии (4)

ProstoZloy
Когда дед из ружья "завалил" ворвавшегося к нему в дом ночью пьяного соседа - это убийство. А когда трое дочерей прирезали спящего отца - это "самооборона"? Ни разу не двойные стандарты!
BrumLiz
Девушки избавили общество от опасного бандита-психопата. Им спасибо надо сказать, а не упаковывать в назидание другим. У пахана были крепкие связи в МВД, наверное, поэтому следствие так упирается. Убрали бы его еще когда по соседям палил, так и не пришлось бы девицам брать грех на душу. Полиция его покрывала, а отыгрываются на дочерях.
Alkaline
А я им верю. Если б из-за денег, одна бы взяла всё на себя. Здесь хотели докричаться. И убивать, вообще говоря, это страшно. Больше таких убийств не будет, видимо. Только по одной/одному.
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