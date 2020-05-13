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13.05.2020 12:57
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Расторгать нельзя штрафовать. Ретейлеры и владельцы ТЦ развернули войну петиций из-за изменений правил аренды во время коронакризиса

Российские рестораторы и ретейлеры обратились к Владимиру Путину с просьбой не исключать из законопроекта, регулирующего арендные отношения во время коронакризиса, пункт о возможности расторжения аренды в одностороннем порядке без штрафных санкций.

Этот инструмент позволит арендаторам и арендодателям на равных договариваться о дальнейшем сотрудничестве, говорится в письме Ассоциации рестораторов и отельеров от 12 мая (копия есть в распоряжении «Фонтанки»).

«На данный момент многие владельцы недвижимости, в том числе крупнейших торговых и торгово-развлекательных центров, не склонны рассматривать период пандемии и последующие месяцы восстановления как форс-мажорный фактор и продолжают настаивать на необходимости оплачивать арендные обязательства в прежнем объеме либо предоставляют незначительные формальные скидки», — отмечают авторы петиции.

12 мая Госдума утвердила в первом чтении законопроект о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов. Этим правом можно воспользоваться, если в регионе введен режим ЧС или повышенной готовности и из-за введенных ограничений розничная компания потеряла половину оборота.

Но против нового правила выступили собственники ТЦ. По словам девелоперов, в случае массового расторжения договоров у них «возникает значительный риск неисполнения по кредитным договорам, выплате заработной платы, а также оплате установленных налогов и сборов».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

260578211
Уверен, что нас ждут многочисленные судебные иски. По сути, то что внезапно государством была ограничена (запрещена) обычная коммерческая деятельность предприятий (фитнес-центры, салоны красоты, кафе и пр.) - чистой воды форс-мажор. Предвидеть или предотвратить подобные ограничения бизнес не мог, это не заурядный коммерческий рис предпринимателя. Причина законодательного ограничения государством обычной деятельности коммерческих предприятий(об этом и указывается зачастую в нормативно-правовых актах ОГВ) также подпадает под форс-мажор - эпидемия Covid-19, подтвержденная ВОЗ.
Андрей Портнов
Это государство, этот политический режим и правящая группировка недееспособны.
260642921
Государство отказывается выполнять свои функции, создавая правовой вакуум в стране. Вместо права в стране действует "законотворчество", кто наиболее творчески пролоббирует свои интересы, тот и получает денежку. А все началось с кооператива Озеро.
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