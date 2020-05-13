Расторгать нельзя штрафовать. Ретейлеры и владельцы ТЦ развернули войну петиций из-за изменений правил аренды во время коронакризиса

Российские рестораторы и ретейлеры обратились к Владимиру Путину с просьбой не исключать из законопроекта, регулирующего арендные отношения во время коронакризиса, пункт о возможности расторжения аренды в одностороннем порядке без штрафных санкций.



Этот инструмент позволит арендаторам и арендодателям на равных договариваться о дальнейшем сотрудничестве, говорится в письме Ассоциации рестораторов и отельеров от 12 мая (копия есть в распоряжении «Фонтанки»).



«На данный момент многие владельцы недвижимости, в том числе крупнейших торговых и торгово-развлекательных центров, не склонны рассматривать период пандемии и последующие месяцы восстановления как форс-мажорный фактор и продолжают настаивать на необходимости оплачивать арендные обязательства в прежнем объеме либо предоставляют незначительные формальные скидки», — отмечают авторы петиции.