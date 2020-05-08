Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли из-за инициатив Госдумы
Российский совет торговых центров (объединяет, в частности, владельцев «Невского центра» в Петербурге, «Охотного Ряда», «Кунцево Плаза» в Москве и др.) обратились в Госдуму с просьбой отказаться от принятия законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды. Об этом сообщает 8 мая РБК.
Его принятие грозит «необратимым разрушением отрасли без возможности восстановления», говорится в обращении РСТЦ, направленном в Госдуму. В случае коллапса отрасли за черту бедности попадут 6,3 млн человек, предупреждают арендодатели.
Владельцы ТЦ опасаются, что арендаторы смогут шантажировать арендодателей для улучшения условий аренды, даже если они «не обоснованы реальной ситуацией». Кроме того, в случая вступления в силу поправок владельцам придётся провести переоценку объектов недвижимости, «которая грозит банкам 2 трлн руб. дефолтных долгов, а также 350 млрд прямых процентных потерь».
По пессимистичным прогнозам авторов письма, ТЦ грозят дефолты, из-за которых они перейдут к банкам и государству, а те, в свою очередь, не сумеют восстановить их экономическую и социальную ценность.
Ежемесячной выручки на уровне 2019 года удастся добиться не раньше, чем через 9-15 месяцев после открытия торговых центров, потому что сегодня арендаторы отказываются платить арендную плату, и средняя собираемость выплат не превышает 10-15%, говорится в обращении.
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 7 мая. Он предусматривает, что арендатор, заключивший договор до введения режима самоизоляции, «вправе отказаться в одностороннем порядке от указанного договора без взимания любых плат».