Владельцы торговых центров предупредили о «необратимом» коллапсе отрасли из-за инициатив Госдумы

Его принятие грозит «необратимым разрушением отрасли без возможности восстановления», говорится в обращении РСТЦ, направленном в Госдуму. В случае коллапса отрасли за черту бедности попадут 6,3 млн человек, предупреждают арендодатели.

Российский совет торговых центров (объединяет, в частности, владельцев «Невского центра» в Петербурге, «Охотного Ряда», «Кунцево Плаза» в Москве и др.) обратились в Госдуму с просьбой отказаться от принятия законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды. Об этом сообщает 8 мая РБК.

Владельцы ТЦ опасаются, что арендаторы смогут шантажировать арендодателей для улучшения условий аренды, даже если они «не обоснованы реальной ситуацией». Кроме того, в случая вступления в силу поправок владельцам придётся провести переоценку объектов недвижимости, «которая грозит банкам 2 трлн руб. дефолтных долгов, а также 350 млрд прямых процентных потерь».

По пессимистичным прогнозам авторов письма, ТЦ грозят дефолты, из-за которых они перейдут к банкам и государству, а те, в свою очередь, не сумеют восстановить их экономическую и социальную ценность.

Ежемесячной выручки на уровне 2019 года удастся добиться не раньше, чем через 9-15 месяцев после открытия торговых центров, потому что сегодня арендаторы отказываются платить арендную плату, и средняя собираемость выплат не превышает 10-15%, говорится в обращении.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 7 мая. Он предусматривает, что арендатор, заключивший договор до введения режима самоизоляции, «вправе отказаться в одностороннем порядке от указанного договора без взимания любых плат».