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13.05.2020 11:24
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Итальянские СМИ сообщили, что «Милан» хочет перехватить у «Зенита» Дзюбу

Футбольный клуб «Милан» хотел бы приобрести нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу. Как сообщает в среду, 13 мая, издание pianetamilan.it, миланцы активно обсуждают кандидатуру Дзюбы для усиления линии атаки.

При этом отмечается, что Артём уже договорился с «Зенитом» о продлении контрактного соглашения на несколько лет, поэтому для трансфера «Милану» нужно сделать действительно хорошее предложение.

В сезоне 2019/20 Дзюба сыграл в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось об интересе другого итальянского клуба, «Наполи», к форварду «Зенита» Азмуну. Цена вопроса — 30–35 млн евро.

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Комментарии (2)

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