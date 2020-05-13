Итальянские СМИ сообщили, что «Милан» хочет перехватить у «Зенита» Дзюбу

Футбольный клуб «Милан» хотел бы приобрести нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбу. Как сообщает в среду, 13 мая, издание pianetamilan.it, миланцы активно обсуждают кандидатуру Дзюбы для усиления линии атаки.



При этом отмечается, что Артём уже договорился с «Зенитом» о продлении контрактного соглашения на несколько лет, поэтому для трансфера «Милану» нужно сделать действительно хорошее предложение.



В сезоне 2019/20 Дзюба сыграл в 28 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 12 результативных передач.

