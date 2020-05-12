Масочно-перчаточный режим добрался до Пулково. В аэропорту установили аппараты по продаже СИЗов
Обзавестись масками и перчатками теперь могут пассажиры петербургского аэропорта Пулково. На его территории появились автоматы по продаже средств индивидуальной защиты лица и рук.
«Для вашего удобства мы установили автоматы по продаже масок, перчаток и антисептических гелей в залах регистрации и выдачи багажа. Средства индивидуальной защиты также можно приобрести в магазинах и аптеках аэропорта», — говорится в сообщении пресс-службы авиагавании в социальной сети Instagram 12 мая.
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Внимание! Пассажирам на заметку! В целях предотвращения распространения COVID-19 с 12 мая 2020 года в аэропорту Пулково необходимо использовать маски и перчатки. Для вашего удобства мы установили автоматы по продаже масок, перчаток и антисептических гелей в залах регистрации и выдачи багажа. Средства индивидуальной защиты также можно приобрести в магазинах и аптеках аэропорта. Напоминаем, что Пулково реализует мощный комплекс мер против COVID-19. Подробнее по активной ссылке в профиле. Вместе мы справимся!
Ранее в связи с введением масочно-перчаточного режима первые автоматы по продаже СИЗов установили в метро Петербурга. Развивающийся с распространением коронавируса рынок между собой поделили две компании: «Вендэкс Ритэйл» и Uvenco. Подробнее — в материале «Фонтанки».