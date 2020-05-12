Обзавестись масками и перчатками теперь могут пассажиры петербургского аэропорта Пулково. На его территории появились автоматы по продаже средств индивидуальной защиты лица и рук.



«Для вашего удобства мы установили автоматы по продаже масок, перчаток и антисептических гелей в залах регистрации и выдачи багажа. Средства индивидуальной защиты также можно приобрести в магазинах и аптеках аэропорта», — говорится в сообщении пресс-службы авиагавании в социальной сети Instagram 12 мая.