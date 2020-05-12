В Петербурге в суд ушло дело хранителя склада горючего воинской части. Продажей вверенного ему дизтоплива на стороне он поднял миллионы

Кронштадтский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении начальника отдела хранения склада горючего воинской части Олега Бражникова и его подчиненного Александра Матиюка. Их обвиняют в хищении и продаже дизельного топлива из хозяйственного оборота Министерства обороны РФ на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 12 мая.



По версии следствия, Бражников разработал преступный план в период с октября 2017 года по март 2018 года. В качестве сообщника он привлек своего подчиненного Матиюка. Последнему было дано задание подыскать покупателя. В свою очередь, заведующей хранилищем дизтоплива он поручил сформировать излишки горючего, а водителю заправщика МАЗ вывезти его с территории воинской части, расположенной на Приморском шоссе.

