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12.05.2020 17:30
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В Петербурге в суд ушло дело хранителя склада горючего воинской части. Продажей вверенного ему дизтоплива на стороне он поднял миллионы

Кронштадтский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении начальника отдела хранения склада горючего воинской части Олега Бражникова и его подчиненного Александра Матиюка. Их обвиняют в хищении и продаже дизельного топлива из хозяйственного оборота Министерства обороны РФ на сумму более 2 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов 12 мая.

По версии следствия, Бражников разработал преступный план в период с октября 2017 года по март 2018 года. В качестве сообщника он привлек своего подчиненного Матиюка. Последнему было дано задание подыскать покупателя. В свою очередь, заведующей хранилищем дизтоплива он поручил сформировать излишки горючего, а водителю заправщика МАЗ вывезти его с территории воинской части, расположенной на Приморском шоссе.

Первые две встречи продавцов, интересы которых представлял Матиюк, и покупателя состоялись в марте 2018 года. Сделка прошла успешно и завершилась продажей почти 20 тысяч литров дизельного топлива на 418,5 тысячи рублей. При этом приобретатель горючего заплатил за него на 20 тысяч меньше.

Возможно, то была маркетинговая уловка в виде скидки, чтобы заставить клиента вернуться, потому как к августу того же года преступный доход двух коллег достиг 2,1 млн рублей.

Дело, возбужденное по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата) передано судье, к производству пока не принято.

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