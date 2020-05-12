Один из участников схемы по получению служебных данных с Балтийской таможни согласился помогать следствию. Информация могла стоить 25 тысяч рублей
Около 25 тысяч рублей, по версии следствия, передали петербуржцы главному государственному таможенному инспектору отдела применения системы управления рисками Балтийской таможни, чтобы он поделился с перевозчикам данными из закрытой служебной базы.
Как днём 12 мая сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, мужчина, которого подозревают в том, что он уговорил знакомого дать взятку сотруднику таможни взамен на информацию о декларировании, пообещал сотрудничать со следствием. Такое решение он принял на заседании Приморского районного суда. Его освободили из-под стражи.
О возбуждении уголовного дела стало известно во вторник. Как полагают специалисты, за деньги работник таможни поделился с группой злоумышленников информацией о декларировании. Её он выкачал из закрытой служебной базы. Именно эти данные помогли перевозчикам делать подложные декларации с заниженными ставками рисков, вписывать в них груз, который не проверяют служащие на границе, и уклоняться от платежей. Сообщается, что сделка произошла в неустановленном месте в период с февраля по апрель 2020 года.