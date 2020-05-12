В Петербурге возбудили уголовные дела в отношении служащего одного из таможенных органов и группы его знакомых, которых подозревают во взяточничестве.

Как 12 мая сообщается на сайте https://szsut.sledcom.ru/news/item/1463208/ Северо-Западным следственным управлением на транспорте следственного комитета, один из работников пользовался доступом к Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов, чтобы копировать данные о декларировании, и передавал их третьим лицам. Это помогало заговорщикам занижать стоимость товаров при перевозке и освобождаться от таможенных платежей. «Похищенные из баз данных ФТС России сведения впоследствии реализовывались, в том числе через интернет-ресурсы», — отмечают специалисты.

Информация, по данным «Фонтанки», помогала злоумышленникам делать подложные декларации с заниженными ставками рисков, и в том числе вписывать в них груз, который не проверяют служащие на границе.



Преступление было обдумано заранее. Следователи проводят оперативно-следственные мероприятия, чтобы установить всех причастных.

