Число заболевших коронавирусом в Финляндии превысило 6000

Общее число диагностированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Финляндии выросло на 19, до 6003. Об этом 12 мая сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития страны THL.

За последние сутки умерли четыре человека, количество жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 275. Медианный возраст погибших — 84 года.

По данным THL, заболеваемость растёт, на данный момент показатель составляет 108 случаев на 100 тысяч населения.

Выздоровели на сегодняшний день по меньшей мере 4000 человек. 152 находятся в больнице, из них 34 — в реанимации.