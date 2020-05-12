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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 15:42
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Число заболевших коронавирусом в Финляндии превысило 6000

Общее число диагностированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Финляндии выросло на 19, до 6003. Об этом 12 мая сообщает Ведомство здравоохранения и социального развития страны THL.

За последние сутки умерли четыре человека, количество жертв COVID-19 с начала пандемии достигло 275. Медианный возраст погибших — 84 года.

По данным THL, заболеваемость растёт, на данный момент показатель составляет 108 случаев на 100 тысяч населения.

Выздоровели на сегодняшний день по меньшей мере 4000 человек. 152 находятся в больнице, из них 34 — в реанимации.

Напомним, Финляндия начала ослабление ограничительных мер, однако пассажирское сообщение с Россией практически полностью остановлено как минимум до 14 июня.

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