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12.05.2020 14:20
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Сечин на встрече с Путиным заявил, что «Роснефть» сокращает инвестиционную программу на 200 млрд рублей

«Роснефть» сокращает инвестиционную программу в 2020 году на 200 млрд рублей. Об этом 12 мая заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.

Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru
Фото: пресс-служба президента России / kremlin.ru

«Инвестиционная программа составила порядка 950 миллиардов рублей в прошлом году, — заявил Игорь Сечин. — С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 миллиардов примерно».

По словам Сечина, такое решение вызвано сокращением добычи нефти и необходимостью сохранить финансово-экономическую стабильность компании.

«Все-таки 200 миллиардов сокращение капитальных затрат — это немало. Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности», — ответил на это Путин.

Поддержать инвестиционную динамику «Роснефти» могло бы смягчение банковской политики, в частности, увеличение лимитов на кредитора, а также перенос налоговых платежей на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, и приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке, — подчеркнул Сечин. «В настоящее время 32 процента составляют расходы на транспорт от стоимости нефти», — добавил он.

Напомним, по подсчетам аналитиков, доходы нефтяных компаний в 2020 году могут упасть на 20 млрд долларов. По прогнозам ЦБ, цены на нефть до конца года сохранятся в пределах $25 за баррель.

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Комментарии (11)

iphonedimona
А ещё Игорь Иванович попросил налоговые льготы на разработку Харампурского месторождения.
Alexandr98
вот и минус 200 млрд из экономики, вместо того чтобы наращивать финансирование смежных российских предприятий через системные компании. нахрена тогда им льготные кредиты выдают?. системное предприятие? сокращаешь расходы? бери тогда кредит как все под 15-18% под личное поручительство...
Татьяна Иванова
Пусть дивиденды инвестируют ! Налоговый перенос и льготы! Позорище! самые блин бедные... Как клещи впились в бюджет...
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