«Роснефть» сокращает инвестиционную программу в 2020 году на 200 млрд рублей. Об этом 12 мая заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.

«Инвестиционная программа составила порядка 950 миллиардов рублей в прошлом году, — заявил Игорь Сечин. — С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 миллиардов примерно».

По словам Сечина, такое решение вызвано сокращением добычи нефти и необходимостью сохранить финансово-экономическую стабильность компании.



«Все-таки 200 миллиардов сокращение капитальных затрат — это немало. Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности», — ответил на это Путин.



Поддержать инвестиционную динамику «Роснефти» могло бы смягчение банковской политики, в частности, увеличение лимитов на кредитора, а также перенос налоговых платежей на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, и приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке, — подчеркнул Сечин. «В настоящее время 32 процента составляют расходы на транспорт от стоимости нефти», — добавил он.



Напомним, по подсчетам аналитиков, доходы нефтяных компаний в 2020 году могут упасть на 20 млрд долларов. По прогнозам ЦБ, цены на нефть до конца года сохранятся в пределах $25 за баррель.

