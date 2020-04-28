Доходы российских нефтяных компаний могут упасть на 20 млрд долларов

Доходы нефтяных компаний в 2020 году могут упасть на 20 млрд долларов. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков ценового агентства Argus 28 апреля пишет «Коммерсантъ».
Аналитики рассматривали сценарий, по которому средняя цена российской нефти Urals в этом году будет равна $ 27,7 за баррель. В этом случае доходы нефтяных компаний могут упасть на $ 18–20 млрд. Это на 37–41% меньше, чем в случае, если бы Urals стоила $ 57 за баррель, — исходя из такой стоимости нефти рассчитывался федеральный бюджет на 2020 год.
Кроме того, из-за снижения цен на нефть и сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ обвалятся и бюджетные поступления. Согласно базовому сценарию Argus, суммарные поступления снизятся более чем вдвое — до $ 39 млрд. Предполагалось, что нефтяная отрасль принесет в бюджет $ 89,2 млрд. Отметим, в рублях доходы казны упадут не так значительно благодаря падению курса рубля.
Аналитики прогнозируют, что самые низкие цены на нефть в этом году будут во втором квартале: так, ожидается, что средняя стоимость барреля нефти марки Brent в апреле-июне составит $ 19–19,18. В Argus считают, что экспорт Urals в апреле станет убыточным — чистый доход от экспорта без учета операционных затрат составит минус $ 3 за баррель.
Напомним, Банк России ожидает сохранения цен на нефть в пределах 25 долларов до конца года. ЦБ прогнозировал, что в 2020 году динамика российского ВВП будет отрицательной.