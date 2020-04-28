Доходы российских нефтяных компаний могут упасть на 20 млрд долларов

Доходы нефтяных компаний в 2020 году могут упасть на 20 млрд долларов. Об этом со ссылкой на исследование аналитиков ценового агентства Argus 28 апреля пишет «Коммерсантъ».



Аналитики рассматривали сценарий, по которому средняя цена российской нефти Urals в этом году будет равна $ 27,7 за баррель. В этом случае доходы нефтяных компаний могут упасть на $ 18–20 млрд. Это на 37–41% меньше, чем в случае, если бы Urals стоила $ 57 за баррель, — исходя из такой стоимости нефти рассчитывался федеральный бюджет на 2020 год.

