ЦБ прогнозирует сохранение цен на нефть в пределах 25 долларов до конца года. ВВП сократится на 4,6%

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина огласила основные показатели базового прогноза развития экономики.

Согласно консервативному сценарию, цены на нефть на рынке повысятся с нынешнего уровня в 15 долларов за баррель до 25 долларов к концу года, и ожидается постепенный рост до 40 долларов в 2022 году, при том что бюджет России на 2020 год сверстан из расчета 42 доллара за баррель, заявила она в ходе онлайн пресс-конференции 24 апреля.



По мнению Эльвиры Набиуллиной, огромные накопленные запасы нефти и снижение мирового спроса будут сдерживать рост цен на нефть.