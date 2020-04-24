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24.04.2020 15:25
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ЦБ прогнозирует сохранение цен на нефть в пределах 25 долларов до конца года. ВВП сократится на 4,6%

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина огласила основные показатели базового прогноза развития экономики.

Согласно консервативному сценарию, цены на нефть на рынке повысятся с нынешнего уровня в 15 долларов за баррель до 25 долларов к концу года, и ожидается постепенный рост до 40 долларов в 2022 году, при том что бюджет России на 2020 год сверстан из расчета 42 доллара за баррель, заявила она в ходе онлайн пресс-конференции 24 апреля.

По мнению Эльвиры Набиуллиной, огромные накопленные запасы нефти и снижение мирового спроса будут сдерживать рост цен на нефть.

Кроме того, в России в этом году динамика ВВП будет отрицательной, спрогнозировала глава ЦБ. Она снизится примерно на 4,6%. Самый большой вклад в это падение внесет снижение экспорта — на 10–15%. Также на 6–10% снизятся инвестиции в основной капитал.

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Комментарии (2)

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Из-за цены на нефть 4.6% снизится ВВП.
И ещё процентов 15 снижения из-за непродуманного карантина.
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