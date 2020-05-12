Плющенко: Трусова в следующем сезоне будет совершенно новой Трусовой, «суперспортсменом»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о планах на перешедшую к нему фигуристку Александру Трусову. В интервью «Р-Спорт» во вторник, 12 мая, Плющенко заявил, что для работы с ней будут приглашены суперспециалисты.
«Я вас уверяю, что Трусова в следующем сезоне будет совершенно новой Трусовой. Я готовлю ей суперспециалистов, которые будут с ней работать. И будут сенсации. Я люблю их, поэтому они будут. Для меня главное сейчас — подготовить Трусову так, чтобы она была суперспортсменом во всех направлениях. Не только в прыжках, но и во вращениях, и в харизме, и в скольжении, и в донесении образа судьям и зрителям», — подчеркнул Плющенко.
Напомним, 15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки». Вместе с Трусовой ушла также еще одна суперфигуристка, Вероника Жилина, которая в свои 11 лет уже умеет делать четверные прыжки, а также тренер Сергей Розанов.