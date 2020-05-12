FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +10
73.87р80.00р
СРОЧНО

При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
12.05.2020 11:44
2
Печать

Плющенко: Трусова в следующем сезоне будет совершенно новой Трусовой, «суперспортсменом»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о планах на перешедшую к нему фигуристку Александру Трусову. В интервью «Р-Спорт» во вторник, 12 мая, Плющенко заявил, что для работы с ней будут приглашены суперспециалисты.

«Я вас уверяю, что Трусова в следующем сезоне будет совершенно новой Трусовой. Я готовлю ей суперспециалистов, которые будут с ней работать. И будут сенсации. Я люблю их, поэтому они будут. Для меня главное сейчас — подготовить Трусову так, чтобы она была суперспортсменом во всех направлениях. Не только в прыжках, но и во вращениях, и в харизме, и в скольжении, и в донесении образа судьям и зрителям», — подчеркнул Плющенко.

Напомним, 15-летняя чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Трусова 6 мая ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. По словам Плющенко, решение о переходе принадлежало самой Трусовой и ее родителям. Подробнее об этой ситуации читайте в материале «Фонтанки». Вместе с Трусовой ушла также еще одна суперфигуристка, Вероника Жилина, которая в свои 11 лет уже умеет делать четверные прыжки, а также тренер Сергей Розанов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Grabber_5e4cdeaf8ac87
Языком трепать не мешки ворочать недочемпион с десятками железных болтов, которые сыпятся с него в его шоу всяких отстойных!!! Смотреть противно во что превратила своего подкаблучника его жена истеричка, а ведь был когда то нормальным спортсменом до того как на ней женился, тьфу на него ...
А то во что превратится Трусова уже в следующем году далеко за примерами ходить не надо, вон уже Сотникову одну воспитал плющ с чемпионки Олимпиады до "суперспортсменки" и завершение сразу же карьеры, вот и все его воспитание, спортсменов этот скандалист к себе сманивает только с одной целью использовать их в своих отстойных и никому не нужных шоу, следующий сезон для Трусовой станет последним скорее всего для нее как фигуристки!!!
nafin
Не хвались, едучи на рать...
Плющенко пока что ни из кого суперспортсмена сделать не удалось... И даже его сын никаких суперспособностей или сверхумений не проявляет, чтобы они там с Яной не болтали по этому поводу.
В общем, сезон покажет.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний