«У нас есть суперлюди»: биолог рассказала, у кого формируются антитела к COVID-19

Как сообщает 12 мая РИА Новости , по словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии GMU в США Анчи Барановой, около 7–8 % переболевших пациентов, у которых фиксировали и температуру и кашель, антител не имеют. «Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19», — объясняет Баранова.

Иммунитет к коронавирусу вырабатывается только у некоторых переболевших людей. От чего это зависит, выясняют учёные. Например, он более сильный у пациентов, у которых COVID-19 проходил тяжело, особенно у пожилых.

Выздоровевших пациентов с большим количеством антител и хорошим иммунитетом тоже 7–8 % . «У нас есть суперлюди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других заболевших конвалесцентной плазмой, что и делается», — говорит Баранова.

Между этими двумя группами расположились остальные переболевшие. У них есть иммунитет к ковиду, но разной силы, и как минимум у 40 % он довольно слабый. У кого-то иммунитет заметно падает в течение месяца, и возникает риск повторного заражения. «Всё это следствие простой вещи, что люди разные и по-разному переносят заболевание. Ученые выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжёлое течение COVID-19», — говорит биолог.

По её словам, информация о формировании антител к COVID-19 получены китайскими учеными в Шанхайском медицинском центре и ряде других научных заведений, обследовавшими 171 пациента. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир, заболели более 4 миллионов человек, умерли около 279 тысяч, миллион с лишним излечились. В России около 221 тысячи заразившихся, более 2 тысяч человек скончались, 39 тысяч победили инфекцию.