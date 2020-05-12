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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 10:24
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«У нас есть суперлюди»: биолог рассказала, у кого формируются антитела к COVID-19

Иммунитет к коронавирусу вырабатывается только у некоторых переболевших людей. От чего это зависит, выясняют учёные. Например, он более сильный у пациентов, у которых COVID-19 проходил тяжело, особенно у пожилых.

Как сообщает 12 мая РИА Новости, по словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии GMU в США Анчи Барановой, около 7–8 % переболевших пациентов, у которых фиксировали и температуру и кашель, антител не имеют. «Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19», — объясняет Баранова.

Выздоровевших пациентов с большим количеством антител и хорошим иммунитетом тоже 7–8 %. «У нас есть суперлюди, у которых такой мощный иммунный ответ, что их антитела можно использовать для лечения других заболевших конвалесцентной плазмой, что и делается», — говорит Баранова.

Между этими двумя группами расположились остальные переболевшие. У них есть иммунитет к ковиду, но разной силы, и как минимум у 40 % он довольно слабый. У кого-то иммунитет заметно падает в течение месяца, и возникает риск повторного заражения. «Всё это следствие простой вещи, что люди разные и по-разному переносят заболевание. Ученые выяснили, что прочнее иммунитет у людей старшего возраста, которые перенесли тяжёлое течение COVID-19», — говорит биолог.

По её словам, информация о формировании антител к COVID-19 получены китайскими учеными в Шанхайском медицинском центре и ряде других научных заведений, обследовавшими 171 пациента. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир, заболели более 4 миллионов человек, умерли около 279 тысяч, миллион с лишним излечились. В России около 221 тысячи заразившихся, более 2 тысяч человек скончались, 39 тысяч победили инфекцию.

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Комментарии (21)

grannie
"Как уточнила биолог, эти знания о том, как и у кого формируется иммунитет к COVID-19, получены китайскими учеными в ходе обследования 171 пациента. Исследования проходили под руководством профессора Фан Ву (Fum Wu) в Шанхайском медицинском центре и ряде других научных заведений." - выборка из 171 проанализированного случая "внушаитЪ", да. Равно как и профессор такой что-то не особо ищется-гуглится....
RemyMartin
Шаманство и знахарство расцвели буйным цветом. Скоро камланием лечить предложат.
Павел Михайлов
Скорее надо требовать компенсации от Беглова. За закрытие скверов и парков. И за увеличение интервалов поездов в метро.
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