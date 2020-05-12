«У нас есть суперлюди»: биолог рассказала, у кого формируются антитела к COVID-19
Иммунитет к коронавирусу вырабатывается только у некоторых переболевших людей. От чего это зависит, выясняют учёные. Например, он более сильный у пациентов, у которых COVID-19 проходил тяжело, особенно у пожилых.
Как сообщает 12 мая РИА Новости, по словам доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии GMU в США Анчи Барановой, около
Выздоровевших пациентов с большим количеством антител и хорошим иммунитетом тоже
Между этими двумя группами расположились остальные переболевшие. У них есть иммунитет к ковиду, но разной силы, и как минимум у
По её словам, информация о формировании антител к COVID-19 получены китайскими учеными в Шанхайском медицинском центре и ряде других научных заведений, обследовавшими 171 пациента. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир, заболели более 4 миллионов человек, умерли около 279 тысяч, миллион с лишним излечились. В России около 221 тысячи заразившихся, более 2 тысяч человек скончались, 39 тысяч победили инфекцию.