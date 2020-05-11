Путин поручил правительству придумать, как можно поддержать волонтёров, помогающих в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин поручил кабмину предоставить до 20 мая идеи о дополнительной поддержке волонтёров, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Информация опубликована 11 мая на сайте Кремля.



«Правительству Российской Федерации подготовить при участии Ассоциации волонтерских центров, бизнес-сообщества и представить предложения о дополнительных мерах поддержки добровольцев (волонтеров), активно участвующих в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в преодолении негативных социальных последствий ее распространения», — говорится в сообщении.

