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11.05.2020 11:29
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Путин поручил правительству придумать, как можно поддержать волонтёров, помогающих в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин поручил кабмину предоставить до 20 мая идеи о дополнительной поддержке волонтёров, которые участвуют в борьбе с коронавирусом. Информация опубликована 11 мая на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации подготовить при участии Ассоциации волонтерских центров, бизнес-сообщества и представить предложения о дополнительных мерах поддержки добровольцев (волонтеров), активно участвующих в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в преодолении негативных социальных последствий ее распространения», — говорится в сообщении.

По данным Смольного, с 27 марта на портале #мывместе зарегистрировано 4190 петербургских волонтеров, в том числе аккредитовано 2977 человек, они прошли обучение и выполнили 14 691 заявку.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Надоел.
bazafaka
грамоты почетные можно выдать.. Возьмите меня в правительство на зарплату 500 тысяч, у меня еще много идей есть!
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