Представители российского МИДа намерены серьезно поговорить с американскими коллегами из-за поста о победе над нацизмом

В Министерстве иностранных дел России возмущены опубликованной накануне в Twitter записью о победе над нацизмом, в которой не был упомянут вклад СССР. Это назвали попыткой искажения итогов Второй мировой войны.



Заявление МИДа 10 мая транслируют российские СМИ. В сообщении сказано, что крайнее возмущение дипломатов вызывают «попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы».

