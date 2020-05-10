Представители российского МИДа намерены серьезно поговорить с американскими коллегами из-за поста о победе над нацизмом
В Министерстве иностранных дел России возмущены опубликованной накануне в Twitter записью о победе над нацизмом, в которой не был упомянут вклад СССР. Это назвали попыткой искажения итогов Второй мировой войны.
Заявление МИДа 10 мая транслируют российские СМИ. В сообщении сказано, что крайнее возмущение дипломатов вызывают «попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы».
В министерстве добавили, что намерены провести «серьезный разговор» на эту тему с американскими коллегами.
Пост появился в Twitter Белого дома накануне, 9 мая. В нем сообщалось о победе над нацизмом, добились которой США и Великобритания.