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10.05.2020 17:23
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Представители российского МИДа намерены серьезно поговорить с американскими коллегами из-за поста о победе над нацизмом

В Министерстве иностранных дел России возмущены опубликованной накануне в Twitter записью о победе над нацизмом, в которой не был упомянут вклад СССР. Это назвали попыткой искажения итогов Второй мировой войны.

Заявление МИДа 10 мая транслируют российские СМИ. В сообщении сказано, что крайнее возмущение дипломатов вызывают «попытки искажения итогов разгрома нацизма и решающего вклада нашей страны, которые не прекращаются в Вашингтоне даже в торжественные дни всеобщего празднования 75-летнего юбилея Победы».

В министерстве добавили, что намерены провести «серьезный разговор» на эту тему с американскими коллегами.

Пост появился в Twitter Белого дома накануне, 9 мая. В нем сообщалось о победе над нацизмом, добились которой США и Великобритания.

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Комментарии (3)

dshfbsdafvh
Кто говорить то будет?
Если тот представитель МИДа, который обычно, сейчас "разговаривает", то уже заранее смешно. И грустно, одновременно.
Звездочёт
Очередная декларация о намерениях. Даю сто в гору, что в реальности ничего не будет.
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