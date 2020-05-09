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«Говорит и показывает Ленинград» - онлайн

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09.05.2020 18:10
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День Победы в Петербурге. Главные кадры

Для разумных и осторожных читателей «Фонтанка» публикует лучшие снимки своих фотографов, которые работали в День Победы специально для вас.

Подъем знамени Победы на «Авроре»

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Морской парад и построение экипажей судов на Неве

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Воздушная часть парада

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Впервые пройти к Пискаревскому мемориалу и возложить цветы не получилось — коронавирусный запрет не сняли даже 9 мая

Фото: Венера Галеева/«Фонтанка.ру»

Сотрудников института Горбачевой и центра по лечению COVID-инфекции ПСПбГМУ имени Павлова поздравил с Днём Победы Михаил Тюменцев, известный петербуржцам как дядя Миша

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Молодые лейтенанты из Можайки получили сегодня досрочно дипломы

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Правнук отправился на короткую (не дальше 100 метров от дома) прогулку с 95-летней бабушкой-ветераном

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Вирус не остановил тех, кто хотел присоединиться к «Бессмертному полку» не в Интернете

Фото: Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Горожане встречают майские праздники на променаде набережной Лейтенанта Шмидта

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне у «Фонтанки» специальный проект. Весь день мы с вами в «двойном» онлайне: праздничная программа в эфире tv.fontanka.ru «Говорит и показывает Ленинград» и текстовая трансляция событий в Петербурге, стране и мире.

© Фонтанка.Ру

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