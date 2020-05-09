День Победы в Петербурге. Главные кадры
Для разумных и осторожных читателей «Фонтанка» публикует лучшие снимки своих фотографов, которые работали в День Победы специально для вас.
Подъем знамени Победы на «Авроре»
Морской парад и построение экипажей судов на Неве
Воздушная часть парада
Впервые пройти к Пискаревскому мемориалу и возложить цветы не получилось — коронавирусный запрет не сняли даже 9 мая
Сотрудников института Горбачевой и центра по лечению COVID-инфекции ПСПбГМУ имени Павлова поздравил с Днём Победы Михаил Тюменцев, известный петербуржцам как дядя Миша
Молодые лейтенанты из Можайки получили сегодня досрочно дипломы
Правнук отправился на короткую (не дальше 100 метров от дома) прогулку с 95-летней бабушкой-ветераном
Вирус не остановил тех, кто хотел присоединиться к «Бессмертному полку» не в Интернете
Горожане встречают майские праздники на променаде набережной Лейтенанта Шмидта
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне у «Фонтанки» специальный проект. Весь день мы с вами в «двойном» онлайне: праздничная программа в эфире tv.fontanka.ru «Говорит и показывает Ленинград» и текстовая трансляция событий в Петербурге, стране и мире.