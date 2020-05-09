Близится точка в подводной войне. В мае на Балтике будут искать последнюю подлодку, пропавшую в 1944-м

С высокой вероятностью определен район гибели последней из подлодок, пропавших в Балтике во времена Великой Отечественной и находящихся в настоящее время в российских территориальных водах. Место гибели субмарины М-96, предположительно, установлено по журналу боевых действий немецкой подводной лодки, зафиксировавшей подходящий по месту и времени взрыв. Об этом в эфире «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград» рассказал участник экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» водолаз Михаил Иванов.



«Журнал боевых действий немецкой подводной лодки, которая в 1944 году патрулировала в Нарвском заливе и должна была контролировать возможный прорыв советских кораблей, зафиксировал два подводных взрыва — один по времени мы можем синхронизировать с гибелью тральщика «Тюлень», а вот второй взрыв пока неизвестен. В это время в этом месте должна была проходить, согласно рекомендованным маршрутам, М-96. И сейчас единственная «зацепка» по этой лодке — что немцы слышали взрыв. Есть радиус слышимости под водой, с немецкой аппаратуры все это более-менее можно высчитать. Район, где она может быть, конечно, достаточно большой — около 50 квадратных километров, где находились немецкие минные поля. Его надо отсканировать гидролокатором». По словам Михаила Иванова, к работе приступят сразу после майских праздников. Всего не найденных подводных лодок в Балтике в настоящее время насчитывается четыре. Но только эта лежит в российских территориальных водах — остальные погребены в районе минного поля «Юминда», в водах Эстонии.

7 сентября 1944 года субмарина М-96 вышла в свой последний поход от острова Лавенсаари (Мощный) в Нарвский залив на разведку минных заграждений — на борту было 22 члена экипажа. В начале 2000-х специалисты высказывали предположения, что она может находиться между Мощным и Сескаром, однако точных данных о ее местоположении так и не было. Обследование указанной части акватории в 2018 году также не принесло результатов. Малая подлодка М-96 (проект «Малютка») была спущена на воду 20 июля 1938 года на заводе «Красное Сормово» в Горьком (Нижний Новгород), в ноябре 1939 года вступила официально в строй, а Балтфлоту ее передали в середине декабря того же года. 22 июня 1945 года М-96 встретила войну под командованием легендарного Маринеско. С марта 1943 года после назначения Маринеско на С-13 командиром М-96 стал капитан-лейтенант Николай Иванович Карташов. За годы Великой Отечественной войны М-96 была в 7 боевых походах, в августе 1942 года в ходе торпедной атаки был потоплен транспорт противника. Трижды была в ремонте после попаданий снарядов (в Ленинграде) и посадок на мель в Финском заливе и на Ладоге во время разведывательных операций.