Жителям Подмосковья за отсутствие масок будут «делать замечание»

В Московской области временно отложили введение штрафов за отсутствие масок у местных жителей. Об этом 8 мая в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Андрей Воробьев.



«Мы отсрочили наказание, если у тебя нет маски после 12 мая, тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал Воробьев (цитата по «Интерфаксу»).



Ранее сообщалось, что с 12 мая в Подмосковье вводят «масочный режим». Местным жителям в обязательном порядке придется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси, при посещении медицинских организаций. Нарушителям этого требования грозили штрафом в размере четырех тысяч рублей.

