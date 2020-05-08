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08.05.2020 22:05
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Жителям Подмосковья за отсутствие масок будут «делать замечание»

В Московской области временно отложили введение штрафов за отсутствие масок у местных жителей. Об этом 8 мая в эфире телеканала «Россия 1» заявил губернатор Андрей Воробьев.

«Мы отсрочили наказание, если у тебя нет маски после 12 мая, тебя не будут штрафовать, тебе будут делать замечание», — сказал Воробьев (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее сообщалось, что с 12 мая в Подмосковье вводят «масочный режим». Местным жителям в обязательном порядке придется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в магазинах, аптеках, общественном транспорте, включая такси, при посещении медицинских организаций. Нарушителям этого требования грозили штрафом в размере четырех тысяч рублей.

Напомним, в Петербурге обязательное ношение масок в общественных местах и транспорте планируют ввести после майских праздников.

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Комментарии (5)

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