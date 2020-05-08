В Петербурге заставят носить маски, но откроют парикмахерские и МФЦ. «Фонтанка» узнала, что готовит Смольный на вторую половину мая

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«Фонтанка» ознакомилась с проектом новой редакции 121-го постановления, которое определяет жизнь петербуржцев на период коронавирусной эпидемии. Согласно ему, с 12-го числа придется носить маски, зато можно будет постричься и купить квартиру.

Проект еще не согласован и обсуждается, однако то, что там написано, коррелирует со сделанными ранее официальными заявлениями чиновников. Как и предполагалось, в проекте значится масочный режим: «C 12.05.2020 по 31.05.2020 обязать граждан использовать в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, средства индивидуальной защиты, — говорится в документе. — Комитету по транспорту совместно с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 12.05.2020 обеспечить установку в вестибюлях станций Петербургского метрополитена торговых (вендинговых) автоматов по продаже средств индивидуальной защиты».

По данным «Фонтанки», проект продлевает почти все ограничения и рекомендации до 31 мая. Из нового: к объектам розницы, которым разрешено работать, добавляются салоны оптики. Кроме того, с 12 мая можно будет оказывать парикмахерские услуги: посетителя требуется размещать в отдельном кабинете либо из расчета не более одного на 10 кв. метров — при условии обеспечения средствами индивидуальной защиты. Возобновляются также услуги по ремонту одежды и обуви и клинингу. Кроме того, можно будет оказывать юридические услуги и по реализации жилых и нежилых помещений застройщиками — только по предварительной записи. Многофункциональные центры, согласно проекту постановления, предполагается открывать с 12 мая частично: услуги там также можно будет оказывать по предварительной записи и с расчетом — не более одного посетителя на 10 кв. м помещения. Должна соблюдаться дистанция между работником и посетителем не менее полутора метров либо должен быть установлен защитный экран. Всем организациям, на которые не распространяются ограничения, надо до 18 мая — или до начала работы — установить стандарт безопасной деятельности и уведомить комитет по промышленной политике, инновациям и торговле. Обязательны дистанция между работником и клиентом (1,5 метра) и использование средств индивидуальной защиты.