Запретный Петербург: официальный документ Смольного и краткий пересказ
«Фонтанка» публикует новую редакцию правил, по которым до конца апреля будут жить жители и бизнес города на Неве.
Правительство Санкт-Петербурга внесло поправки в свое мартовское постановление №121. Это уже девятое изменение в подзаконный правовой акт, которым в городе введен режим повышенной готовности. С полной версией документа (с изменениями на 10 апреля) можно ознакомиться в inline «Фонтанки». Для вашего удобства мы также публикуем ключевое из постановления №121. Свежие изменения выделены жирным шрифтом.
До 30 апреля запрещено всем:
- осуществление образовательной деятельности в помещениях образовательных организаций. В школах с 6 апреля введено дистанционное обучение. Детсады не работают, за исключением дежурных. С 10 апреля могут работать вузы, колледжи и другие образовательные, научные и медицинские организации, ведущие обучение по программам медицинского образования;
- проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий и посещение их гражданами;
- доступ посетителей в музеи, театры, зоопарки, выставочные пространства, кинотеатры, дискотеки, клубы, ночные кабаре (да-да, кабаре!), детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок и посещение их гражданами;
- доступ посетителей в аквапарки, плавательные бассейны и фитнес-центры (даже для сборников и профессионалов) и посещение их гражданами;
- работа ресторанов, баров, кафе, столовых и иных предприятий общественного питания (можно работать навынос и доставлять заказы на дом, на предприятия и в гостиницы, можно работать столовым на предприятиях) и посещение их гражданами;
- курение кальянов и трубок в любых общественных местах;
- распространение печатных материалов посредством из рук в руки (за исключением периодических печатных изданий — газеты и журналы продавать можно);
- работа объектов розничной торговли. При этом могут функционировать: продовольственные магазины и магазины, торгующие исключительно товарами первой необходимости, аптеки, АЗС, станции зарядки электротранспорта, табачные лавки, точки продажи периодической печатной продукции, салоны сотовых операторов, в том числе для продажи мобильных устройств;
- оказание услуг физлицам (в том числе парикмахерских, бань, спа- и массажных салонов и других предприятий, оказывающих контактные услуги). Можно оказывать любые услуги дистанционным способом, медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иные социальные услуги, ветеринарные услуги, финансовые услуги (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальные услуги, услуги по погребению, услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта, услуги по химической чистке и стирке одежды. Конкретизирован перечень разрешенных услуг связи: речь о почтовой, сотовой, фиксированной, спутниковой связи, услуги по обеспечению бесперебойной работы телекоммуникационных сетей, центров обработки данных, услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и СМИ;
- оказание социальных услуг, в том числе экскурсий и групповых занятий.
- посещение храмов и других религиозных учреждений всем, кроме служителей и персонала;
- посещение парков, садов, скверов (согласно перечню);
- посещение детских и спортивных площадок (за исключением площадок дежурных детсадов);
- предоставление услуг в МФЦ, за исключением услуг в электронной форме и информирования граждан по единому телефону центра 5739000;
- посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении;
- посещение работниками предприятий, за исключением тех, на которых не распространяется указ президента о нерабочих днях.
В период до 30 апреля продолжат работу:
- транспорт. За исключением некоторых маршрутов (список ограничений на 2 апреля здесь);
- гостиницы. Но до 1 июня остановлено бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, пансионатах, санаториях и детских лагерях;
- организации, подавшие заявки в Смольный и утвердившие стандарты безопасности, из следующих отраслей: — непрерывно действующие предприятия, включая организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоочистки и водоотведения; осуществляющие неотложные работы, в том числе ремонтные и погрузочно-разгрузочные; обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе их производители и организации, которые оказывают складские и транспортно-логистические услуги и организации торговли; кредитные организации; промышленные предприятия; организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения; строительные, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей.
Люди старше 65 лет обязаны до 30 апреля:
- соблюдать режим самоизоляции: оставаться дома по месту проживания либо в иных помещениях — жилых и садовых домах.
Это не распространяется на отдельные категории граждан: в частности, работников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также на работников здравоохранения.
Действие льготных проездных для пенсионеров (60 лет — мужчины, 55 — женщины) аннулировано до 30 апреля.
При этом гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, положены единовременные выплаты по 2 тысячи рублей.
Организации и ИП, на которых не распространяется указ президента о нерабочих днях и которым разрешит работать Смольный, обязаны были установить:
- стандарты безопасной деятельности, в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности;
- число работников, необходимых для работы предприятия и не подлежащих переводу на удаленку, число подлежащих переводу на удаленку и тех, для кого установлен режим нерабочего дня с сохранением зарплаты. И отчитаться об этом комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.
В период до 30 апреля гражданам рекомендовано:
- соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах, за исключением общественного транспорта и такси;
- не покидать места проживания. Исключения — обращение за экстренной медицинской помощью, поездки на работу (тем, кому президент разрешил), поход в магазин, вынос мусора, выгул домашних животных.
В период до 30 апреля организациям рекомендовано:
- дезинфицировать такси;
- агрегаторам давать приоритет в заказах машинам, которые прошли дезинфекцию.
Согласно дополнению в КоАП, принятому городским ЗакСом 8 апреля, неисполнение требований о временной приостановке мероприятий с очным участием граждан, а также работа объектов розничной торговли, общепита, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, грозит должностным лицам штрафом от 30 до 40 тысяч рублей, юридическим лицам — от 200 до 300 тысяч рублей.
Неисполнение гражданами введенных Смольным ограничений в рамках режима повышенной готовности будет наказываться штрафом в 4 тысячи рублей. За повторное нарушение физлица будут наказаны уже на 5 тысяч, должностные лица — на сумму от 40 до 50 тысяч, а юрлица — от 300 тысяч до полумиллиона рублей.