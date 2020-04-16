Запретный Петербург: официальный документ Смольного и краткий пересказ

«Фонтанка» публикует новую редакцию правил, по которым до конца апреля будут жить жители и бизнес города на Неве.

Фото: Михаил Огнев

Правительство Санкт-Петербурга внесло поправки в свое мартовское постановление №121. Это уже девятое изменение в подзаконный правовой акт, которым в городе введен режим повышенной готовности. С полной версией документа (с изменениями на 10 апреля) можно ознакомиться в inline «Фонтанки». Для вашего удобства мы также публикуем ключевое из постановления №121. Свежие изменения выделены жирным шрифтом.



До 30 апреля запрещено всем:

осуществление образовательной деятельности в помещениях образовательных организаций. В школах с 6 апреля введено дистанционное обучение. Детсады не работают, за исключением дежурных. С 10 апреля могут работать вузы, колледжи и другие образовательные, научные и медицинские организации, ведущие обучение по программам медицинского образования;

проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий и посещение их гражданами;

доступ посетителей в музеи, театры, зоопарки, выставочные пространства, кинотеатры, дискотеки, клубы, ночные кабаре (да-да, кабаре!), детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок и посещение их гражданами;

доступ посетителей в аквапарки, плавательные бассейны и фитнес-центры (даже для сборников и профессионалов) и посещение их гражданами;

работа ресторанов, баров, кафе, столовых и иных предприятий общественного питания (можно работать навынос и доставлять заказы на дом, на предприятия и в гостиницы, можно работать столовым на предприятиях) и посещение их гражданами;

курение кальянов и трубок в любых общественных местах ;

распространение печатных материалов посредством из рук в руки (за исключением периодических печатных изданий — газеты и журналы продавать можно);

работа объектов розничной торговли. При этом могут функционировать: продовольственные магазины и магазины, торгующие исключительно товарами первой необходимости, аптеки, АЗС, станции зарядки электротранспорта, табачные лавки, точки продажи периодической печатной продукции, салоны сотовых операторов, в том числе для продажи мобильных устройств;

оказание услуг физлицам (в том числе парикмахерских, бань, спа- и массажных салонов и других предприятий, оказывающих контактные услуги). Можно оказывать любые услуги дистанционным способом, медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иные социальные услуги, ветеринарные услуги, финансовые услуги (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальные услуги, услуги по погребению, услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта, услуги по химической чистке и стирке одежды. Конкретизирован перечень разрешенных услуг связи: речь о почтовой, сотовой, фиксированной, спутниковой связи, услуги по обеспечению бесперебойной работы телекоммуникационных сетей, центров обработки данных, услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и СМИ;

оказание социальных услуг, в том числе экскурсий и групповых занятий.

посещение храмов и других религиозных учреждений всем, кроме служителей и персонала;

посещение парков, садов, скверов (согласно перечню);

посещение детских и спортивных площадок (за исключением площадок дежурных детсадов);

предоставление услуг в МФЦ, за исключением услуг в электронной форме и информирования граждан по единому телефону центра 5739000;

посещение гражданами кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению и участия в погребении;

посещение работниками предприятий, за исключением тех, на которых не распространяется указ президента о нерабочих днях.

В период до 30 апреля продолжат работу:

транспорт. За исключением некоторых маршрутов (список ограничений на 2 апреля здесь);

гостиницы. Но до 1 июня остановлено бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, пансионатах, санаториях и детских лагерях;

организации, подавшие заявки в Смольный и утвердившие стандарты безопасности, из следующих отраслей: — непрерывно действующие предприятия, включая организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоочистки и водоотведения; осуществляющие неотложные работы, в том числе ремонтные и погрузочно-разгрузочные; обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе их производители и организации, которые оказывают складские и транспортно-логистические услуги и организации торговли; кредитные организации; промышленные предприятия; организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения; строительные, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей.

Люди старше 65 лет обязаны до 30 апреля:

соблюдать режим самоизоляции: оставаться дома по месту проживания либо в иных помещениях — жилых и садовых домах.



Это не распространяется на отдельные категории граждан: в частности, работников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также на работников здравоохранения. Действие льготных проездных для пенсионеров (60 лет — мужчины, 55 — женщины) аннулировано до 30 апреля.



При этом гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, положены единовременные выплаты по 2 тысячи рублей.

Организации и ИП, на которых не распространяется указ президента о нерабочих днях и которым разрешит работать Смольный, обязаны были установить:

стандарты безопасной деятельности, в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности;

число работников, необходимых для работы предприятия и не подлежащих переводу на удаленку, число подлежащих переводу на удаленку и тех, для кого установлен режим нерабочего дня с сохранением зарплаты. И отчитаться об этом комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.