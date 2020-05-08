В ВОЗ объяснили рост числа выявленных заражений COVID-19 в России
Увеличение числа новых случаев новой коронавирусной инфекции, регистрируемых в России каждый день, связано с увеличением объемов тестирования. Об этом сообщил во ходе брифинга директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передаёт «РИА Новости».
Комментируя ситуацию в РФ, Райан отметил, что в России вспышка началась позже, чем в остальных странах Европы.
«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», - цитирует представителя ВОЗ агентство.
По словам Райана, власти РФ отдают себе отчёт в масштабах распространения COVID-19 в стране, поэтому введён жёсткий режим, обеспечивающий социальное дистанцирование, а также наращивается объём тестирования (показатель один из самых высоких в мире).
«Что касается России и других европейских стран, то в случае, когда болезнь не контролируется и сильно распространена среди общин, то единственный вариант – это агрессивные меры общественного здравоохранения и социального дистанцирования, что и было реализовано. И есть эффект от этих мер, инфекция подавлена. Но когда цифры сокращаются и ограничения снимаются есть риск того, что болезнь вновь поднимет голову. И такой риск остается и в данном случае», - сообщил Райан.
Пандемия нового коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены более 3,7 миллиона человек, из которых свыше 257 тысяч умерли.
Общее количество выявленных в России случаев COVID-19 достигло 187 859. Погибли 1723 человека, поправились 26 608 пациентов. Проведено почти пять миллионов тестов.