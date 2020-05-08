В ВОЗ объяснили рост числа выявленных заражений COVID-19 в России

Увеличение числа новых случаев новой коронавирусной инфекции, регистрируемых в России каждый день, связано с увеличением объемов тестирования. Об этом сообщил во ходе брифинга директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан, передаёт «РИА Новости».

Комментируя ситуацию в РФ, Райан отметил, что в России вспышка началась позже, чем в остальных странах Европы.

«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», - цитирует представителя ВОЗ агентство.