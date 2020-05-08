Рост числа выявленных случаев COVID-19 в Финляндии сокращается третий день подряд

За последние сутки в Финляндии было зафиксировано 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число выросло до 5738. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и соцразвития THL 8 мая.

Ранее, 7 мая, ведомство информировало о ста заболевших, 6 мая — о 161, 5 мая — о 73.

Количество летальных исходов выросло до 260. За последние сутки умерли пять человек, тогда как днём ранее погибших было трое.

Госпитализированы 169 человек, 45 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели, по предварительным данным, по меньшей мере 4000 человек.