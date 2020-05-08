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08.05.2020 16:29
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Рост числа выявленных случаев COVID-19 в Финляндии сокращается третий день подряд

За последние сутки в Финляндии было зафиксировано 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число выросло до 5738. Об этом сообщает Ведомство здравоохранения и соцразвития THL 8 мая.

Ранее, 7 мая, ведомство информировало о ста заболевших, 6 мая — о 161, 5 мая — о 73.

Количество летальных исходов выросло до 260. За последние сутки умерли пять человек, тогда как днём ранее погибших было трое.

Госпитализированы 169 человек, 45 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Выздоровели, по предварительным данным, по меньшей мере 4000 человек.

Напомним, что Финляндия продлила закрытие границ до 14 июня, однако внутри Шенгена есть некоторые послабления. Правительство уже представило план снятия ограничений.

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Комментарии (4)

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Al20
Почему во всей Европе выздоровевших уже больше половины, а то и 2/3 от общего числа случаев, а у нас и 10% не набирается.
260569221
Урааа! Значит скоро границы откроют!!!
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