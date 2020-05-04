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04.05.2020 21:05
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Финляндия ослабляет ограничения. На следующей неделе откроются школы, а через месяц заработают рестораны. За границу можно с 14 мая, но потом — на самоизоляцию

Власти Финляндии объявили об очередном смягчении ограничительных мер. Об этом 4 мая сообщает YLE со ссылкой на пресс-конференцию членов правительства страны.

По данным телеканала, правительство обсуждало график отмены ограничений, но переговоры затянулись до вечера понедельника.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что возвращение к контактному образованию в стране начнется с 14 мая для учеников начальной школы и дошкольников. С этой же даты будут ослаблены ограничения на трансграничное движение, однако после въезда в страну людям рекомендуют соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Выездной туризм за границу пока не рекомендуется.

С начала июня финнам разрешат собираться группами до 50 человек, а не до 10, как сейчас. С этого же момента с соблюдением мер предосторожности начнут открываться рестораны, а также музеи и театры. Спортивные соревнования и чемпионаты разрешают проводить с начала лета. Библиотеки открываются на выдачу книг с настоящего момента.

«Мы достигли ситуации, когда мы можем перейти от обширных ограничений к более гибкой модели», — заявила в прямом эфире министр внутренних дел Мария Охисало. По ее словам, лимит на сборы до 50 человек будет распространяться на культурные и религиозные мероприятия.

За последние сутки в Финляндии заболели коронавирусом 73 человека, а умерли 10. Всего с начала пандемии в стране выявлено 5327 случаев заражения COVID-19.

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Комментарии (5)

Mozg
И ни одного упоминания про "плато"
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krasnonosov
Не много видел рабочих мест в офисах и административных зданиях предприятий, где одновременно работало бы больше 10 человек в одном кабинете, не говоря уже о 50 человек.
А про производственные цеха и площадки с огромными пространствами и говорить не стоит.
Значит можно будет снимать запреты и на повсеместный выход на работу.
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