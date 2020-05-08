В Рособрнадзоре рассматривают вариант переноса ЕГЭ на конец лета

В Рособрнадзоре рассматривают вариант переноса единого государственного экзамена на август. Сдавать его будут только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора 8 мая.



«В настоящее время рассматриваются различные сценарии проведения ЕГЭ в этом году в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В том числе рассматривается возможность перенести экзамены на август и провести ЕГЭ только для тех, кто собирается поступать в вузы, а аттестаты выдать на основании годовых отметок», — цитирует ведомство РИА Новости.