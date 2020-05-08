FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.05.2020 13:09
5
Печать

Минздрав хочет перенести ЕГЭ на август или даже сентябрь

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации указал, что проведения Единого государственного экзамена в июне или июле не будет.

«На июнь точно ориентироваться нельзя. <...> Возможно, это август-сентябрь», — цитирует 8 мая заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, в этом вопросе власти будут ориентироваться на ситуацию с COVID-2019. Глава Минздрава подчеркнул, что речи о плато пока не идет.

Ранее Ассоциация вузов РФ призвала перенести ЕГЭ на конец июля — начало августа. Министр просвещения России заверил, что из-за коронавируса экзамен отменять не будут. 6 мая СМИ сообщили о возможном переносе сроков ЕГЭ в этом году.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

***_555
Призыв нужно отменять. Навсегда.
🔞Скучаешь на самоизоляции? Смотри фото женщин твоего города, которые готовы к новым знакомствам! ➜ https://is.gd/zalubov
Cashmare
егэ - егой, а шойга - шойгой
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний