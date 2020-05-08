Минздрав хочет перенести ЕГЭ на август или даже сентябрь

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации указал, что проведения Единого государственного экзамена в июне или июле не будет.



«На июнь точно ориентироваться нельзя. <...> Возможно, это август-сентябрь», — цитирует 8 мая заявление Михаила Мурашко ТАСС.

По его словам, в этом вопросе власти будут ориентироваться на ситуацию с COVID-2019. Глава Минздрава подчеркнул, что речи о плато пока не идет.

Ранее Ассоциация вузов РФ призвала перенести ЕГЭ на конец июля — начало августа. Министр просвещения России заверил, что из-за коронавируса экзамен отменять не будут. 6 мая СМИ сообщили о возможном переносе сроков ЕГЭ в этом году.