Автобус в Москве сбежал от водителя и собрал в кучу семь машин, ДТП попало на видео
Как минимум семь автомобилей получили повреждения, предположительно, из-за забывчивости водителя автобуса на юго-западе Москвы.
Как сообщают 8 мая «Вести», массовое ДТП случилось минувшим вечером, около 23:30, на улице Лётчика Грицевца, 12. Вероятно, водитель забыл поставить автобус на ручной тормоз, а тот, как пишут «Вести», «пустился во все тяжкие». Видеозапись камеры наружного наблюдения выложил паблик «Солнцево Парк» «ВКонтакте». Другая версия причины ДТП – техническая неисправность транспорта.
Мужчина заметил, что автобус тронулся, и побежал за ним, но догнал, только когда тот уже остановился. Автобус въехал в припаркованные автомобили, сдвинув шесть или семь, а небольшой фургон даже развернуло. Точные обстоятельства и сумма ущерба устанавливается.