Летний сад, впервые за 78 лет закрытый для посещения в мае, несмотря на отсутствие посетителей, готовится к лету — скульптуры освобождают от зимних укрытий. Об этом сообщается на странице в группе «Сады Русского музея» в соцсети «ВКонтакте».



Как рассказали специалисты, сначала, ещё во времена Анны Иоанновны, мраморные статуи укрывали холстом, однако уже с 20-х годов XIX века стали использовать деревянные футляры. Несмотря на то, что в Летнем саду стоят копии, им тоже нужна защита: они на 80% состоят из мраморной крошки, которая плохо переносит перепад температур.