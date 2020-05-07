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07.05.2020 18:04
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Скульптуры Летнего сада вышли из изоляции в отсутствие посетителей

Летний сад, впервые за 78 лет закрытый для посещения в мае, несмотря на отсутствие посетителей, готовится к лету — скульптуры освобождают от зимних укрытий. Об этом сообщается на странице в группе «Сады Русского музея» в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали специалисты, сначала, ещё во времена Анны Иоанновны, мраморные статуи укрывали холстом, однако уже с 20-х годов XIX века стали использовать деревянные футляры. Несмотря на то, что в Летнем саду стоят копии, им тоже нужна защита: они на 80% состоят из мраморной крошки, которая плохо переносит перепад температур.

Фото: https://vk.com/rusmuseum.gardens
Фото: https://vk.com/rusmuseum.gardens
Фото: https://vk.com/rusmuseum.gardens
Фото: https://vk.com/rusmuseum.gardens
Фото: https://vk.com/rusmuseum.gardens
Фото: https://vk.com/rusmuseum.gardens

«Скульптуры Летнего сада без потерь вышли из изоляции. Надеемся, с наступлением теплых дней напасть отступит, и горожане смогут насладиться Летним садом без туристов», — отмечается в сообщении.

Президент 28 апреля продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Губернатор Петербурга на тот же срок оставил все ограничения, в том числе запрет на прогулки в парках и на спортивных площадках.

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Комментарии (2)

ushkuinik
Корреспондент в последние годы, так понимаю, в Летнем саду не бывал. Правильно - небрежно отлитые из мраморной крошки и пластмассы копии скульптур Летнего сада...
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