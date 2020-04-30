Петербуржцы и гости города не смогут в майские праздники отдохнуть в Летнем и Михайловском садах из-за коронавирусных ограничений.
«В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году, 1 мая сады Русского музея не откроются после просушки. Такое происходит в истории наших садов всего второй раз: Летний сад не был открыт только в первый майский день 1942 года. Тогда целый год в Летнем саду стояли военные», — сообщается 30 апреля на сайте садов Русского музея.
Петербургские сады уже полностью готовы к летнему сезону, но принять гостей в майские праздники они не смогут. Как отметили в администрации, после снятия коронавирусных ограничений «сады встретят вас своей свежей зеленью, цветами, пением птиц и фонтанов».
Большинство петербургских парков закрылись на просушку с 24 марта. Власти уже провели несколько проверок в местах отдыха петербуржцев и гостей города, выписав десятки штрафов.