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30.04.2020 11:52
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Летний сад не откроется 1 мая впервые за 78 лет

Петербуржцы и гости города не смогут в майские праздники отдохнуть в Летнем и Михайловском садах из-за коронавирусных ограничений.

«В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году, 1 мая сады Русского музея не откроются после просушки. Такое происходит в истории наших садов всего второй раз: Летний сад не был открыт только в первый майский день 1942 года. Тогда целый год в Летнем саду стояли военные», — сообщается 30 апреля на сайте садов Русского музея.

Петербургские сады уже полностью готовы к летнему сезону, но принять гостей в майские праздники они не смогут. Как отметили в администрации, после снятия коронавирусных ограничений «сады встретят вас своей свежей зеленью, цветами, пением птиц и фонтанов».

Большинство петербургских парков закрылись на просушку с 24 марта. Власти уже провели несколько проверок в местах отдыха петербуржцев и гостей города, выписав десятки штрафов.

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Комментарии (2)

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grishakin1976
Очень жаль, не понимаю почему нельзя погулять с семьёй из нескольких человек
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