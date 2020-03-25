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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

25.03.2020 13:46
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Петербургские парки, скверы и сады закрылись на весеннюю просушку. Петербуржцы просят оставить им Таврический, как «последнее прибежище»

О традиционном весеннем закрытии городских парком и садов сообщает комитет по благоустройству 25 марта. Однако некоторые горожане считают, что в условиях теплой зимы и пандемии коронавируса доступ на территории зеленых зон стоит оставить открытым.

В Центральном районе вход уже ограничили в Таврический сад, Казанский и Екатерининский скверы, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли.

В Адмиралтейском районе горожане временно не могут попасть в Никольский сад и Сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, в Петроградском — в Лопухинский сад, в Колпинском — в городской.

Ограничения на допуск посетителей будут действовать месяц — с 24 марта по 24 апреля, но, если погода и состояние покрытий позволят, зеленые зоны откроют и раньше.

В ведомстве также подчеркнули, что на весеннюю просушку закрываются не все петербургские парки, скверы и сады, а только самые значимые и имеющие ограждения. Относительно теплой зимы и необходимости меры в целом там отметили, что, по свидетельствам садовников, почва всё равно переувлажнена, а это ставит под угрозу разрушения дорожек. Поэтому закрытие оправдано.

Активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания» в своём сообществе «ВКонтакте» выступили с открытым обращением к Комблагу, призвав в этом году отказаться от ограничения входа в Таврический сад, назвав его «последним прибежищем в условиях возможной эпидемии». По их наблюдением, земля на территории зеленой зоны совсем сухая. В связи с этим от проведения плановых работ можно и отказаться.

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