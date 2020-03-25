Петербургские парки, скверы и сады закрылись на весеннюю просушку. Петербуржцы просят оставить им Таврический, как «последнее прибежище»

О традиционном весеннем закрытии городских парком и садов сообщает комитет по благоустройству 25 марта. Однако некоторые горожане считают, что в условиях теплой зимы и пандемии коронавируса доступ на территории зеленых зон стоит оставить открытым.



В Центральном районе вход уже ограничили в Таврический сад, Казанский и Екатерининский скверы, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли.



В Адмиралтейском районе горожане временно не могут попасть в Никольский сад и Сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, в Петроградском — в Лопухинский сад, в Колпинском — в городской.

