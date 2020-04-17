Как сообщили «Фонтанке» в комитете, дежурят сотрудники в парке Победы и Удельном парке, они пробудут там до позднего вечера и продолжат рейд в выходные. Чиновники отметили, что не выписывают штрафы на всех поголовно, часть сотрудников дежурит у входов и разворачивает людей домой. Пожилых нарушителей и горожан с детьми также стараются не наказывать штрафом, а отпускают после разъяснительной беседы.

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга 17 апреля патрулируют городские парки. К обеду составили около 30 протоколов.

Количество людей, которые «пренебрегают правилами» безопасности, отметили в комитете, «стало увеличиваться». Несмотря на «лояльность», все равно за полдня набралось больше 30 протоколов.



Полномочия составлять протоколы по статье Кодекса об административных правонарушениях 20.6.1 три смольнинских комитета получили недавно. Кроме комитета законности, это комитет по контролю за имуществом, промышленной политике, инновациям и торговле. Первые 24 дела поступили в районные суды накануне, 16 числа. Горожан штрафуют за городской запрет посещения парков, детских и спортивных площадок. Суды начали сами исправлять ошибки полицейских, которые составляют протоколы по 6.3 за подобные нарушения, хотя статья применима только к нарушителям карантина. Дело первопроходцев по 20.6.1 переквалифицировали прямо в суде и назначили штраф в 2 тысячи рублей.



«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

