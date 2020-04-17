FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
74.71р81.28р
СРОЧНО

31 нахимовец заразился коронавирусом

ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН#безантракта: смотрим сегодняГлавные новости о COVID-19
17.04.2020 14:36
4
Печать

Чиновники вышли «в поле» и составили 30 протоколов за прогулки в петербургских парках

Сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга 17 апреля патрулируют городские парки. К обеду составили около 30 протоколов.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете, дежурят сотрудники в парке Победы и Удельном парке, они пробудут там до позднего вечера и продолжат рейд в выходные. Чиновники отметили, что не выписывают штрафы на всех поголовно, часть сотрудников дежурит у входов и разворачивает людей домой. Пожилых нарушителей и горожан с детьми также стараются не наказывать штрафом, а отпускают после разъяснительной беседы.

Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Количество людей, которые «пренебрегают правилами» безопасности, отметили в комитете, «стало увеличиваться». Несмотря на «лояльность», все равно за полдня набралось больше 30 протоколов.

Полномочия составлять протоколы по статье Кодекса об административных правонарушениях 20.6.1 три смольнинских комитета получили недавно. Кроме комитета законности, это комитет по контролю за имуществом, промышленной политике, инновациям и торговле. Первые 24 дела поступили в районные суды накануне, 16 числа. Горожан штрафуют за городской запрет посещения парков, детских и спортивных площадок. Суды начали сами исправлять ошибки полицейских, которые составляют протоколы по 6.3 за подобные нарушения, хотя статья применима только к нарушителям карантина. Дело первопроходцев по 20.6.1 переквалифицировали прямо в суде и назначили штраф в 2 тысячи рублей.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

andrey-verdi
Парки они такие... Вирусы за каждым деревом.
krasnonosov
А почему чиновники не в самоизоляции? Они самые бесполезные работники на весь 7 миллионный Петербург, а ползают на работу.
Karl111
После окончании пандемии все эти розовощёкие молодцы из комитета с таким же рвением бросятся на борьбу с парковкой на газоне? Или как обычно растворятся в кабинетах?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний