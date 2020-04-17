Журналисты телеграм-канала «База» детализируют масштаб распространения коронавирусной инфекции среди личного состава Нахимовского военно-морского училища.



Всего под подозрением находятся 155 человек, сообщает «База» 17 апреля. Почти треть получили положительный тест: 31 кадет в возрасте от 15 до 17 лет и 17 преподавателей.



Начальник Нахимовского, контр-адмирал запаса Анатолий Минаков накануне заявил «Фонтанке», что комментировать ничего не будет, но уточнил, что сам с температурой в столичной больнице, результата теста якобы ещё нет.



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