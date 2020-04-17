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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

17.04.2020 10:24
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире — события 17 апреля

«Фонтанка» продолжает следить за развитием ситуации вокруг пандемии коронавируса. В Петербурге пока нет видимых улучшений с соблюдением режима самоизоляции. На улицах очень много машин и людей.

Фото: Михаил Огнев/«"Фонтанка.ру"»

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 9413 человек.

На карантине находится 3948 человек. Из них 55 — в обсерваторе, 790 — на самоизоляции, 3103 —контактные.

4069 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в России за сутки, сообщает оперативный штаб. Всего в РФ выявлено 32 007 заболевших коронавирусом. Число скончавшихся с коронавирусом выросло до 273 человек.

Журналисты телеграм-канала «База» детализируют масштаб распространения коронавирусной инфекции среди личного состава Нахимовского военно-морского училища.

Всего под подозрением находятся 155 человек, сообщает «База» 17 апреля. Почти треть получили положительный тест: 31 кадет в возрасте от 15 до 17 лет и 17 преподавателей.

Начальник Нахимовского, контр-адмирал запаса Анатолий Минаков накануне заявил «Фонтанке», что комментировать ничего не будет, но уточнил, что сам с температурой в столичной больнице, результата теста якобы ещё нет.

Подробности - тут.

Девять человек, работающих на строительстве медицинского центра, который возводит Министерство обороны России в военном городке в Бурятии, заразились коронавирусом, сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по республике Елена Кузьмина.

«Аэрофлот» сообщает, что в сложившихся условиях традиционная весенняя программа бесплатных перелетов для ветеранов Великой Отечественной войны в апреле — мае 2020 года не может быть реализована.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой, а также с учетом повышенного риска, связанного с пожилыми гражданами, решения, принятые президентом России, федеральными и исполнительными органами власти, вносят изменения в планы праздничных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

В петербургском роддоме № 17 временно приостановлен прием новых пациенток, сообщили в комитете по здравоохранению. Медучреждение закрыто на карантин, пациентов и работников проверяют на коронавирус. Нагрузку возьмет на себя роддом № 16 — он открывается после двухнедельного карантина.

Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, то есть к «открытию страны», заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Как сообщает 17 апреля ТАСС, восстановление экономической жизни, по словам Трампа, пройдёт в три этапа. «Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне», — сказал он, уточнив, что имеет в виду постепенную отмену санитарных ограничений. «Здоровые американцы теперь смогут вернуться на работу по мере того, как будут позволять обстоятельства», — добавил он.

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Комментарии (1)

Так получается режим самоизоляции не соблюдается в Петербурге ?
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