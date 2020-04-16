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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 13:06
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«Я — Петя. Я со всем согласен». До судов дошла половина протоколов, выписанных за прогулки по петербургским паркам

Мировые судьи и районные суды продолжают слушать объяснения жителей Петербурга, которые нарушили «коронавирусные» запреты. Многие возвращают составителям.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, к утру 16 апреля зарегистрировано 24 материала по статье 20.6.1, которая применяется к нарушителям городских запретов. Протоколы составляли в двух случаях — за прогулки по паркам и на детских площадках. Как накануне утверждал Смольный, пока что за подобным поймали 50 человек.

Пока суды ни по одному из таких материалов решение принять не успели, но продолжается работа по другим статьям. Штрафуют тех, кто нарушил обязательный режим самоизоляции, к ним применимы статьи 6.3 и 19.4. По второй рассмотрено 100 материалов из 193 поступивших, 50 вернули составителям. По 6.3 рассмотрено 51 дело, десять вернули.

Пресс-служба публикует некоторые из объяснений горожан — на улицу из самоизоляции они выходили, потому что неделю сидели дома с ребенком и «дальше так продолжаться не могло», другой петербуржец сообщил, что вышел покурить, хотя застали его за этим в парке в трех кварталах от дома, кто-то с наказанием был не согласен и философствовал: «В этой жизни все не то». Один гражданин сообщил, что не понял, что находится в парке. «Я — Петя. Я со всем согласен», — не стал сопротивляться другой.

Количество заболевших в городе превысило тысячу человек. Семеро скончались.

Обо всем, что касается коронавируса, читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

nuga
Сегодня толпа в намордниках с бейджиком на груди у главного, с папками,окружили очередного Петю на остановке транспорта,достали бумагу и долго оформляли,снимая все вокруг,Петю и себя на смартфон. Активисты в стиле эпохи 30 годов. Семеро на одного.
razm
Владимир Высоцкий
Холера
Не покупают никакой еды -
Все экономят вынужденно деньги:
Холера косит стройные ряды,-
Но люди вновь смыкаются в шеренги.

Закрыт Кавказ, горит "Аэрофлот",
И в Астрахани лихо жгут арбузы,-
Но от станка рабочий не уйдет,
И крепнут как всегда здоровья узы.

Убытки терпит целая страна,
Но вера есть, все зиждется на вере,-
Объявлена народная война
Одной несчастной, бедненькой холере.

На трудовую вахту встал народ
В честь битвы с новоявленною порчей,-
Но пасаран, холера не пройдет,
Холере - нет, и все, и бал окончен!

Я погадал вчера на даму треф,
Назвав ее для юмора холерой,-
И понял я: холера - это блеф,
Она теперь мне кажется химерой.

Во мне теперь прибавилось ума,
Себя я ощущаю Гулливером,
И понял я: холера - не чума,-
У каждого всегда своя холера!

Уверен я: холере скоро тлеть.
А ну-ка - залп из тысячи орудий!
Вперед! Холерой могут заболеть
Холерики - несдержанные люди.

1970
kоt-idiot
Вокруг одни Пети - они со всем согласны.
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