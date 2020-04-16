«Я — Петя. Я со всем согласен». До судов дошла половина протоколов, выписанных за прогулки по петербургским паркам

Мировые судьи и районные суды продолжают слушать объяснения жителей Петербурга, которые нарушили «коронавирусные» запреты. Многие возвращают составителям.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, к утру 16 апреля зарегистрировано 24 материала по статье 20.6.1, которая применяется к нарушителям городских запретов. Протоколы составляли в двух случаях — за прогулки по паркам и на детских площадках. Как накануне утверждал Смольный, пока что за подобным поймали 50 человек.



Пока суды ни по одному из таких материалов решение принять не успели, но продолжается работа по другим статьям. Штрафуют тех, кто нарушил обязательный режим самоизоляции, к ним применимы статьи 6.3 и 19.4. По второй рассмотрено 100 материалов из 193 поступивших, 50 вернули составителям. По 6.3 рассмотрено 51 дело, десять вернули.

