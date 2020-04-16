Количество заболевших коронавирусом в Петербурге превысило тысячу человек. +154 случая за сутки
Новый рекорд для Петербурга по количеству заболевших коронавирусом зафиксирован утром 16 апреля, в городе 154 зараженных. Об этом 16 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Северная столица вновь заняла третье место по суточному приросту (накануне город обогнала Мурманская область). Всего заболевших 1083.
По всей стране прибавилось 3448 зараженных, всего их 27938. 34 человека умерли за сутки, двое в Петербурге. Выздоровели 318 человек, по стране переболевших с начала пандемии больше двух тысяч.