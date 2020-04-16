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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 10:48
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Количество заболевших коронавирусом в Петербурге превысило тысячу человек. +154 случая за сутки

Новый рекорд для Петербурга по количеству заболевших коронавирусом зафиксирован утром 16 апреля, в городе 154 зараженных. Об этом 16 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Северная столица вновь заняла третье место по суточному приросту (накануне город обогнала Мурманская область). Всего заболевших 1083.

По всей стране прибавилось 3448 зараженных, всего их 27938. 34 человека умерли за сутки, двое в Петербурге. Выздоровели 318 человек, по стране переболевших с начала пандемии больше двух тысяч.

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Комментарии (7)

krasnonosov
Скорее вы переболели все и сильные и здоровые пошли дальше, а не продолжили гнить в пыльных, душных норах вместе со хилыми и больными, превращаясь в таких же хилых и больных.
260638651
Сколько из этих 154 прилетели из-за рубежа на вывозных рейсах?
Noisymouse
Кто-то плохо считает? Так 154 или 284?
16 апреля 2020, 10:45 (по московскому времени)
источники: Роспотребнадзор, JHU
Новые на 16 апреля Санкт-Петербург 284
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