FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +3
73.32р80.12р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 19:16
3
Печать

За сутки в Петербурге поймали 50 желающих погулять там, где нельзя. Смольный рассказал, в каком районе попалось большинство

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов оценили новую статью о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. За минувшие сутки к ней обратились с полсотни раз.

О пятидесяти протоколах по статье 20.6.1 КоАП 15 апреля сообщил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Их составляли на горожан, проигнорировавших постановления правительства о коронавирусных ограничениях. Несмотря на запреты, петербуржцы стремились в парки, скверы, детские и спортивные площадки. При этом больше всего гуляющих — 19 человек за сутки — попались правоохранителям в Петроградском районе.

В комитете рассчитывают, что количество протоколов «сильно не вырастет». Простимулировать сознательность граждан должны солидные штрафы за нарушения, полагают в Смольном и напоминают, что за одну прогулку можно заплатить до 30 тысяч рублей.

«Уверена, что петербуржцы проявят сознательность и без крайней необходимости не будут выходить из дома, подвергая себя и окружающих опасности», — говорит председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Районные суды города пока только начали регистрировать материалы по статье 20.6.1 КоАП. В пятницу, например, суд рассмотрит дело волонтёрки, которая решила срезать путь через детскую площадку.

«Фонтанка» рассказывала, кто ещё, кроме полицейских, может составить протокол за небрежное отношение к городским запретам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

vladimir5581
Зато знакомые заехали вчера в Декатлон, все чинно. Получаешь интернет-заказ, никого не пускают внутрь, требуют соблюдать дистанцию. Мнимо, но хоть какой-то порядок.
vladimir5581
Вот это меры!!! Прямо жестко. Решил купить одну мелочь в Максидоме, стоит 200 руб. доставка не вариант, но очень понадобилась в хозяйстве. Решил заказать через интернет-магазин с самовывозом на Выборгском ш. Доехал. И что увидел: В магазине толпа народу, все оцеплено лентами, но покупатели везде лазят, покупают что хотят, все пробивают, сотрудники, охранники ничего не замечают. Зато жесткий контроль на проезд на выдачу интернет-заказов с другой стороны с улицы. Пускают по паре человек. Все контролируют. Цирк.
Mozg
Похоже, на Крестовский остров подогнали автобус с омоном и всех отпротоколили.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний