За сутки в Петербурге поймали 50 желающих погулять там, где нельзя. Смольный рассказал, в каком районе попалось большинство

О пятидесяти протоколах по статье 20.6.1 КоАП 15 апреля сообщил комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Их составляли на горожан, проигнорировавших постановления правительства о коронавирусных ограничениях. Несмотря на запреты, петербуржцы стремились в парки, скверы, детские и спортивные площадки. При этом больше всего гуляющих — 19 человек за сутки — попались правоохранителям в Петроградском районе.

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов оценили новую статью о нарушении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. За минувшие сутки к ней обратились с полсотни раз.

В комитете рассчитывают, что количество протоколов «сильно не вырастет». Простимулировать сознательность граждан должны солидные штрафы за нарушения, полагают в Смольном и напоминают, что за одну прогулку можно заплатить до 30 тысяч рублей.

«Уверена, что петербуржцы проявят сознательность и без крайней необходимости не будут выходить из дома, подвергая себя и окружающих опасности», — говорит председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина.

Районные суды города пока только начали регистрировать материалы по статье 20.6.1 КоАП. В пятницу, например, суд рассмотрит дело волонтёрки, которая решила срезать путь через детскую площадку.

«Фонтанка» рассказывала, кто ещё, кроме полицейских, может составить протокол за небрежное отношение к городским запретам.