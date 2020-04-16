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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 11:00
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Коронавирус в Петербурге, стране и мире — события 16 апреля

«Фонтанка» продолжает рассказывать про пандемию коронавируса. В России за сутки новый рекорд по числу заболевших — 3448 случаев. В Петербурге +154 пациента.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Свежие данные от петербургского оперштаба. Всего с начала пандемии 1083 человека заразились, 170 из них выздоровели. На карантине находится 4386 горожан: 57 в обсерваторе, 892 на самоизоляции, 3437 - контактные.

Фото: стопкоронавирус.рф

Больше всего больных в Москве. Там зарегистрировано 16 146 случаев, 1 370 из них - за последние сутки. Среди новых пациентов чуть больше половины не попадают в группу риска, им меньше 45 лет.

В Петербурге скончались ещё два человека с COVID-19, всего смертей семь. Город продолжает удерживать третье место по суточному приросту заболевших. Зарегистрировано ещё 154 случая коронавируса, накануне их было 130.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса в 84 регионах, сообщает оперштаб. Свободным от болезни остаётся только Алтай.

За весь период пандемии 232 человека скончались, полностью выздоровели 2 304.

За минувшие сутки в России подтверждены 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, зафиксированы 34 летальных исхода.

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