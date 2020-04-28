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28.04.2020 21:29
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Беглов продлил коронавирусные ограничения в Петербурге до 12 мая. «Смертельная угроза сохраняется»

Ограничения, введенные в Петербурге из-за коронавируса, продлеваются до 12 мая. Об этом 28 апреля сообщил губернатор города Александр Беглов в видеообращении.

Он напомнил, что Путин назначил 28 апреля Днем работника скорой помощи, а лучший подарок для них — «оставаться дома в эти дни и не умножать распространение вируса».

«У нас идет война с невидимым и потому особо опасным врагом. На передовой – врачи, медсестры, санитарки. Они – наши офицеры и солдаты. Все, кто работает в больницах и поликлиниках нашего города. К сожалению, они также болеют. Четверо врачей находятся в реанимации Боткинской больницы», - рассказал Беглов.

Он подчеркнул, что «смертельная угроза сохраняется», а власти «аккумулировали все ресурсы».

«Но хочу напомнить, что каждый из вас может спасти здоровье не только своих родных и близких, но и жизнь врачей и медсестер! Оставайтесь дома! В Петербурге режим ограничений сохранится до 12 мая включительно. Берегите себя! Вместе мы справимся!», - подытожил губернатор.

Напомним, ранее сегодня Владимир Путин продлил «нерабочие дни» до 11 мая включительно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

dimas062
"а власти «аккумулировали все ресурсы»" - на каких счетах аккумулировали под лозунги про передовую и безжалостного врага?
Sambik
5 шагов
Mozg
А как он себе представляет ограничения 12.05 когда это рабочий день?
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