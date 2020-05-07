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07.05.2020 13:36
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Определён штраф за нарушение масочного режима в московском транспорте

Нарушение масочного режима и появление в общественном транспорте без средства индивидуальной защиты обойдётся жителям Москвы в четыре тысячи рублей.

О таких мерах 7 мая сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф», — приводит его слова Interfax.

Маски и перчатки в транспорте и общественных местах москвичей обяжут носить с 12 мая. С начала пандемии коронавирусная инфекция в городе подтвердилась у 92 676 человек. Это самый большой результат по стране. В Петербурге носить маски горожанам, вероятно, придётся со следующей недели.

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Комментарии (14)

260778691
Смотрим фильм "Кин-дза-дза " и впитываем!
Samal_5e4d4df31fec5
а в Мааскве ещё пользуются ОТ? Я слышал то все на каршеринге ездят, а кто побогаче и может сее парковку позволить - на личном авто.
Ганс-Дитрих Геншер
Одно хорошо - никто и никогда не сможет стандартизировать эти маски, а значит и сделать её можно из носового платка или из бинта.
Только так можно бороться с этими маразматиками.
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