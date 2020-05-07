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07.05.2020 00:24
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Петербург начнет снимать коронавирусные ограничения не раньше июня. Маски могут стать обязательными со следующей недели

Смольный завершает разработку «режима выхода из коронавирусных органичений», рассказал «Фонтанке» источник, близкий к оперативному штабу по профилактике и контролю за распространением Covid-19 в Петербурге.

Быстрого снятия мер ждать не стоит. По словам собеседника нашего издания, с 12 мая «режим изоляции» будет, с большой долей вероятности, продлен. Корректировки будут минимальными: например, чиновники обсуждают разрешение работы МФЦ по предварительной записи и открытие автосалонов как необходимого канала сбыта для автомобильных заводов. «Можно ожидать введение обязательного масочного режима», - добавил собеседник издания.

Выход из режима ограничений рассматривается не раньше 1 июня, «если позволит эпидемиологическая ситуация», то есть не будет резкого скачка новых случаев заражения. В частности, на первом этапе может быть разрешена ограниченная работа торговли и услуг, в том числе парикмахерских, бань и небольших магазинов. «Стимулировать выход на улицы не будем. У нас недопустимо низкий коэффициент самоизоляции», - сообщил источник, близкий к оперштабу.

Роспотребнадзор разработал три этапа снятия ограничений, связанных с противоэпидемическими мероприятиями. Как рассказала глава ведомства Анна Попова на совещании с президентом 6 мая, первая стадия — это разрешение заниматься спортом на открытых пространствах, гулять с детьми, работа объектов торговли и услуг ограниченной площади и с сохранением социальной дистанции.

Вторая — прогулки по улицам с членами семьи, торговля и оказание услуг в объектах большей площади, но с ограничением числа одновременно обслуживаемых посетителей, а также начало работы образовательных организаций.

На третьем этапе откроются скверы и парки — при соблюдении дистанции, все торговые предприятия без ограничений, все образовательные учреждения, гостиницы и общепит.

В Петербурге рекомендации о том, как выходить из «коронавирусного» режима работы, пока получили от власти руководители учреждений культуры.

Театры и концертные площадки уже с первого дня после отмены «карантинных мер» смогут восстановить очный репетиционный процесс. Затем планируется «возобновить ограниченное функционирование» для посетителей — это значит, что гостей на спектакли допустят, но лишь в небольшом количестве. В музеи в течение двух недель с момента отмены карантинных мер вернутся на работу технические работники и специалисты. А по истечении трех недель после снятия таких мер все сотрудники смогут перейти с дистанционного режима работы на обычный.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (36)

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Пользуясь случаем...
Samal_5e4d4df31fec5
будут бесплатные маски - обсудим. Иначе - ждите захват Смольного, в Зимнем уже брать нечего.
german_5e4d02dc5a4f9
А что, занятия спортом и прогулки с детьми были запрещены? Как щедро - разрешать то, что и так не запрещено.
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