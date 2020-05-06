У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус. Она побывала в реанимации

У депутата Госдумы РФ от «Единой России», члена комитета по аграрным вопросам Светланы Максимовой выявлен COVID-19, политик находится в тяжёлом состоянии. Об этом 6 мая сообщает РБК со ссылкой на помощницу депутата Анастасию Кашеварову.

«Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери», — цитирует издание помощницу.



В комментарии РИА «Новости» Кашеварова рассказала, что Максимова была переведена из реанимации в обычное отделение 4 мая. Состояние депутата стабильно тяжёлое.