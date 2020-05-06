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06.05.2020 19:44
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У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус. Она побывала в реанимации

У депутата Госдумы РФ от «Единой России», члена комитета по аграрным вопросам Светланы Максимовой выявлен COVID-19, политик находится в тяжёлом состоянии. Об этом 6 мая сообщает РБК со ссылкой на помощницу депутата Анастасию Кашеварову.

«Узнала, что у Светланы Викторовны коронавирус. И лежит она с ним не в Москве в ЦКБ, в платных лучших клиниках, а в рядовой больнице в Твери», — цитирует издание помощницу.

В комментарии РИА «Новости» Кашеварова рассказала, что Максимова была переведена из реанимации в обычное отделение 4 мая. Состояние депутата стабильно тяжёлое.

Ранее сообщалось, что коронавирусная инфекция диагностирована у министра культуры Ольги Любимовой, но она работает из дома. Любимова стала третьим членом правительства, у кого выявили COVID-19.

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Комментарии (7)

WuhanRockCafe
Хорошая новость.
Dgo1988
А в чем общественная значимость этой информации? Лично Максимовой и её родственникам можно посочувствовать и пожелать ей скорейшего выздоровления. Но что это означает для всех нас? Остановятся какие-то процессы, проекты или что-то еще?
igoruha
Интересно, сколько они платят медикам, чтобы заболеть в такое сложное время. Мотив понятен, откосить. Интересует такса ))
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